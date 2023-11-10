İsrail'in inandığı Yaşeya Kehaneti ne? Yahudilikte vadedilmiş topraklar nedir?

Burcu Sandıkçı: İsrail kuruluşundan itibaren Filistin halkını sistematik olarak katledip, yerlerinden ediyordu. Şimdi ise özellikle 7 Ekimden itibaren Gazze halkına bir soykırım uyguluyor. Hatta soykırımlarını kendince normalleştirmek için Netanyahu ve diğer İsrailli yöneticiler, oradaki çocukları, yaşayanları insan hayvanı olarak da nitelendirdi. Peki, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı soykırımlarını meşrulaştırmaya çalıştıkları dini referansları neler?

Prof. Dr. İsmail Taşpınar: Yahudilik tarihi burada önemli bir rol oynuyor. Yahudilik aslında temele baktığımızda Hz. Musa'nın getirmiş olduğu 5 bölümden oluşan Tevrat kitabına dayanıyor. Hz. Musa'nın hayatı anlatılıyor. Dinin kurucusu Hz. Musa'dır. Fakat Hz. Musa'dan sonra İsrailoğullarının başına geçen hem komutan hem de peygamber kabul edilen Yeşu, bizdeki Yuşa peygamberdir, döneminde Filistinlilerin toprakları işgal edilir ve orası on iki kabile arasında dağıtılarak parçalanır. Ardından Hakimler Dönemi başlar. Belli bir yönetici kesimdir. Şeriata uymak üzere bunlar yöneticilik yapar. Fakat Hakimler Dönemi'nden sonra bir Kraliyet Dönemi başlar. İlk kral Saul'dür, fakat Saul'den kısa bir süre krallık yaptıktan sonra yerine Davut geçer. Bizim Kur'an-ı Kerim'de Davut aleyhisselam dediğimiz peygamber, Yahudi ve Hristiyanlarda peygamber değildir sadece bir kraldır. Oğlu Süleyman da aynı şekilde sadece bir kraldır.