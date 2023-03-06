Bir insan hırsından dolayı neler yapabilir?

Hırs nedir?

➤ Akademik olarak "bir şeyi ciddi arzulama, elde etmek için yoğun çaba sarf etme" gibi anlamlara gelen hırs, insanoğlunun pek çok farklı konuda özellikle rızık hususunda zaafa düştüğü önemli bir psikolojik bozukluktur.

➤ Bir hududa sığdırılmadığı vakit insanın, ailesine ve çevresine karşı olumsuz etkilere sebep olan bu manevi hastalık, en başta bireyin kendisini içten içe hırpalar ve diğer psikolojik bozuklukların ortaya çıkmasına sebep olur.

İçimizdeki kurtçuk: Hırs