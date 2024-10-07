Gazze Soykırımı'nda öne çıkan 11 katliam
Tam bir sene önce dünyanın gözü önünde vahşi, işgalci ve iki yüzlü İsrail tüm gücüyle milyonlarca insanın yaşadığı Gazze'ye saldırmaya başladı. İşgalciler geçen bir yıl süresince onlarca hak ihlali yaparken hafızalardan silinmeyecek vahşiliklere imza attılar. Bu saldırılarda binlerce masum Filistinli şehit olurken, binlercesi de yaralandı. Tüm dünya vicdanının başkenti olan Gazze'de saldırılar halen devam ediyor.
Giriş Tarihi: 07.10.2024
08:54
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024
09:24
Mevasi Katliamı - Han Yunus
Mevasi Katliamı - Han Yunus
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İşgalci İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Mevasi bölgesine 10 Eylül'de büyük bir saldırı başlattı. Saldırıda 40 Filistinli şehit olurken 60 Filistinli ise yaralandı.
◾ Katliam İsrail ordusunun "
güvenli" olduğunu iddia ettiği bir bölgede gerçekleşti. İsrail daha önce yerinden edilenleri oraya yönlendirmişti. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite'nin açıklamalarına göre, bu katliam onlarca sivilin kumların altına gömülmesine neden oldu.
◾ Yerinden edilen
Filistinliler, insanların saldırıdaki bombalama sonucu meydana gelen büyük çaplı derin çukurlarda kalmasıyla çadırların bulunduğu bölgelerin bir anda bir toplu mezara dönüştüğünü belirtti.
◾ Saldırının ardında
n Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med), ABD'nin İsrail ordusunun yıkıcı silahlarıyla işlediği katliama "suç ortağı" olduğunu söyledi.
◾ Euro-Med'in açıklamasında,
"Ön araştırmalar, İsrail savaş uçaklarının 10 Eylül Salı günü gece yarısından sonra Han Yunus'un Mevasi bölgesindeki yerinden edilmiş kişilerin üzerine çadırlarında uyurken 3 ABD yapımı MK-84 bombası attığını gösterdi. Saldırı sebebiyle metrelerce derinlikte ve çapta oluşan 3 kratere, içindeki ailelerle birlikte yaklaşık 20 çadır gömüldü." ifadelerine yer verildi.
Euro-Med nedir?
Euro-Med uluslararası bir İnsan Hakları İzleme Örgütü.
ŞEHİT İSMAİL HANİYE'DEN UNUTULMAYACAK SÖZLER
Tabiun Okulu Katliamı
◾ İsrail savaş uçakları
10 Ağustos'ta büyük bir katliama imza attı. Ordu kanlı saldırıyı Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilen sivillerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na Filistinlilerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleştirdi.
◾ Binlerce kişinin sığındığı okula yapılan saldırıda aralarında
çocuklar ve kadınların da olduğu en az 100 kişi şehit edildi, onlarca kişi yaralandı. İsrail ordusu o dönemde okulu hedef alırken Hamas ve İslami Cihad hareketlerinden 19 kişiyi öldürdüğünü iddia etti ve iki hareketin üyelerinin isimlerini içeren bir liste yayınladı, ancak Filistinli gruplar bu iddiaları yalanladı.
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Euro-Med Başkanı Rami Abdo ise , " İsrail ordusunun yayınladığı listenin daha önceki saldırılarda öldürülenleri ve Hamas'a karşı çıkan sivilleri içerdiğini" söyledi.
Euro-Med nedir?
Euro-Med uluslararası bir İnsan Hakları İzleme Örgütü.
Mevasi Katliamı - Han Yunus
Mevasi Katliamı - Han Yunus
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İigalci İsrail 13 Temmuz'da Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı ve daha önce "güvenli bölge" ilan edilen Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesine korkunç bir saldırı gerçekleştirdi.
◾ Saldırıda çoğunluğunu çocuklar ve kadınların oluşturduğu en az
90 kişi şehit oldu, 300 kişi de yaralandı. İsrail medyası, saldırının Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın başkomutanı Muhammed ed-Dayf'ı hedef aldığını iddia etti, ancak aynı gün Hamas Dayf'a suikast düzenlendiğini yalanladı.
◾ Hamas o dönemde yapılan açıklamada,
"Bu, İsrail'in Filistinli liderleri hedef aldığını iddia ettiği ilk sefer değil, daha sonra bunun yalan olduğu ortaya çıktı. Bu asılsız iddiaların yalnızca korkunç katliamın boyutunu örtbas etme amaçlı olduğu ortaya çıktı." ifadelerine yer verildi.
SUİKASTE UĞRAYAN HAMAS LİDERLERİ
Nusayrat Mülteci Kampı - Deyr el-Belah
Nusayrat Mülteci Kampı - Deyr el-Belah
◾ İşagalcilerin
8 Haziran'da Deyr el-Belah kentindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yaptığı katliamda İsrail askerleri Filistinliler gibi giyindi ve 2 sivil araç kullandı. İsrail ordusunun 4 İsrailli esirin kurtarıldığını açıkladığı yüzlerce Filistinlinin şehadetiyle sonuçlanan kanlı katliamda 64'ü çocuk, 57'si kadın olmak üzere 274 Filistinli hayatını kaybetti.
◾ Saldırıda
153'ü çocuk, 161'i kadın 698 Filistinli yaralandı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail saldırısının büyüklüğüne işaret ederek, "İşgal ordusu, Nusayrat katliamı sırasında içinde insanların bulunduğu 89 evi ve bir binayı bombaladı." diye konuştu.
◾ İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki
çeşitli noktalara saldırılar düzenlediğini ve iki farklı bölgede toplam 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığını duyurdu. Kassam Tugayları ise, "bombalamanın yüzlerce Filistinlinin ölümü ve yaralanmasıyla, 3 İsrailli esirin ölümüyle sonuçlandığını" duyurdu.
Refah Katliamı
◾ İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının (
UAD) saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde 26 Mayıs'ta yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda 45 Filistinli şehit oldu. İsrail ordusu daha sonra sözcüsü Daniel Hagari'nin yaptığı açıklamada katliamın sorumluluğundan kaçmaya çalışarak, "Alınan raporların aksine ordu, Refah'ta insani yardım bölgesine saldırmadı." dedi.
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Hamas'ın açıklamasında ise, "Siyonist düşman, Refah'ın batısında yerlerinden edilmiş insanların çadırlarını hedef almaya ve onlarca şehit ve yaralının olduğu yeni bir katliam gerçekleştirmeye devam ediyor" ifadeleri kullanıldı. Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtti.
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, elde ettikleri raporların çok sayıda patlama olduğunu ve yangın çıktığını gösterdiğini vurgularken, bölgenin Gazze'nin kuzeyinde yerinden edilen insanlara ev sahipliği yaptığına dikkati çekti.
REFAH'TA EN AĞIR GECE