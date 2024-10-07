Gazze Soykırımı'nda öne çıkan 11 katliam

Tabiun Okulu Katliamı

◾ İsrail savaş uçakları 10 Ağustos'ta büyük bir katliama imza attı. Ordu kanlı saldırıyı Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilen sivillerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na Filistinlilerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleştirdi.

◾ Binlerce kişinin sığındığı okula yapılan saldırıda aralarında çocuklar ve kadınların da olduğu en az 100 kişi şehit edildi, onlarca kişi yaralandı. İsrail ordusu o dönemde okulu hedef alırken Hamas ve İslami Cihad hareketlerinden 19 kişiyi öldürdüğünü iddia etti ve iki hareketin üyelerinin isimlerini içeren bir liste yayınladı, ancak Filistinli gruplar bu iddiaları yalanladı.

◾ Euro-Med Başkanı Rami Abdo ise , "İsrail ordusunun yayınladığı listenin daha önceki saldırılarda öldürülenleri ve Hamas'a karşı çıkan sivilleri içerdiğini" söyledi.

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