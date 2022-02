Sultan Abdülhamid'in "öz hemşerim" dediği muhafızları: Ertuğrul Süvari Alayı

Hassa Ordusu Sarıklı Zühaf Alayı'nın sancaktar ve muhafızları

🔸 Sultan Abdülhamid, Karakeçililer'den oluşan bu muhafızlara çok güvenir ve onlara "öz hemşerilerim" derdi. Hatta yatak odasının dışında bir haremağası ve Karakeçili aşiretinden bir muhafız bulunurdu.

🔸 İkinci Abdülhamid'in seneler boyu başkatipliğini yapmış olan Tahsin Paşa, Söğüt Alayı'nın mensupları hakkında hatıralarında şöyle anlattı:

"Yıldız Sarayı'nda yaşamış olanların her çeşidini, ahlaki davranışların her rengini, iyilik ve kötülüklerin her derecesini görmüş bir insan sıfatıyla şunu söylemeyi kendime vicdan borcu bilirim ki; damarlarında Türk neslinin temiz ve mübarek kanı dolaşan Karakeçili bölüğünden hiçbir fert, hiçbir şekil ve surette ne şahsen, ne de birisine aracı olarak fenalık etmemiş ve fenalığa alet olmamıştır. Bunlar Yıldız Sarayı'na bir kaya gibi girdiler, dönüş zamanı geldiğinde yine bir kaya gibi tertemiz ve lekesiz çıktılar. Allah kendilerinden razı olsun!"

