Arama

Menu

Sultan Abdülhamid’in desteği ile inşa edilen cami: Teze

Malatya'da, Sultan Abdülhamid'in yapımına destek verdiği, halk arasında "Teze Cami" olarak bilinen tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi, yıllara meydan okuyor. Osmanlı mimarisini bugüne taşıyan ve tamamen kesme taştan yapılan cami, merkez kubbe ve beş gözlü son cemaat mekanından oluşuyor. Son Osmanlı dönemi eserlerinden olan Teze Camii hakkındaki bilgileri derledik.

Giriş Tarihi: 27.12.2019 15:13 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 08:38
  • 1
  • 10
Malatya hakkında kısa bilgi
Malatya hakkında kısa bilgi

Malatya, Doğu Anadolu Bölgesi'nin batısında, doğu-batı ve kuzey-güney doğrultusunda uzanan yolların kavşağında bulunur. Tarihi dokuz bin sene öncesine uzanır. Tohma ve Fırat Nehri başta olmak üzere zengin su kaynakları ile geniş ve verimli ovalara sahip olan Malatya; hem geçmişte hem de günümüzde birbirinden lezzetli meyvelerin yurdu olmuştur.

  • 2
  • 10

Bunlardan biri de meşhur Malatya kayısısıdır. Kayısı yaklaşık 60 ülkede yetiştirilir ama Malatya dünya kayısısının başkentidir; yeryüzünün en lezzetli kayısılarının yurdudur. Türkiye yaş kayısı üretiminin yaklaşık % 50'si, kuru kayısı üretiminin ise % 85-90'ı Malatya'da yapılmaktadır. Osmanlı döneminde Maraş Eyaletine bağlı olan Malatya, 1847 yılında Harput Eyaleti'ne bağlanmış ve Türkiye Cumhuriyeti 1924 yılında il statüsünü vermiştir.

Meyve değil adeta ilaç: Kayısı

  • 3
  • 10

Yapımına 1893'te başlanan ve Sultan 2. Abdülhamid'in verdiği destekle 1912'de tamamlanan tarihi cami, adeta yıllara meydan okuyor. Osmanlı mimarisini bugüne taşıyan ve tamamen kesme taştan yapılan cami, merkez kubbe ve beş gözlü son cemaat mekânından oluşuyor.

Sultan Abdülhamid'in botanik merakı

  • 4
  • 10
Hocazade Hacı Yusuf tarafından yaptırıldı
Hocazade Hacı Yusuf tarafından yaptırıldı

Malatya şehir merkezinde yer alan cami, 1843 yılında ulemadan Hocazade Hacı Yusuf tarafından yaptırıldı. Eski caminin 2 Mart 1893'te 'büyük zelzele' olarak kaydedilen depremde yıkılması üzerine, vatandaşlar yardım toplayarak buraya tekrar cami yaptırdılar. Eski camiden ise geriye sadece minare kaldı. O camiden günümüze ancak şerefesine kadar sağlam kalan minaresi gelebildi.

  • 5
  • 10
Sultan Abdülhamid'in yardımlarıyla yapımı tamamlandı
Sultan Abdülhamid'in yardımlarıyla yapımı tamamlandı

Cami yıkıldıktan hemen sonra inşaata başlanmasına rağmen; yardımların yetersiz kalması üzerine inşaat bir süre devam ettirilememiş. Daha sonra devrin padişahı Sultan Abdülhamid'in yardımlarıyla yapımı tamamlanarak 1912'de hizmete açılmış. I. Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla ara verilen son cemaat yerinin üzerindeki küçük kubbeler ile iki adet ince minarenin yapımı ise Cumhuriyet'in ilk yıllarında tamamlanabilmiş.

Abdülhamid'e adanmış şiirler

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN