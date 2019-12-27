Sultan Abdülhamid’in desteği ile inşa edilen cami: Teze
Sultan Abdülhamid’in desteği ile inşa edilen cami: Teze
Malatya'da, Sultan Abdülhamid'in yapımına destek verdiği, halk arasında "Teze Cami" olarak bilinen tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi, yıllara meydan okuyor. Osmanlı mimarisini bugüne taşıyan ve tamamen kesme taştan yapılan cami, merkez kubbe ve beş gözlü son cemaat mekanından oluşuyor. Son Osmanlı dönemi eserlerinden olan Teze Camii hakkındaki bilgileri derledik.
Giriş Tarihi: 27.12.2019
15:13
Güncelleme Tarihi: 29.12.2020
08:38
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Malatya hakkında kısa bilgi
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Hocazade Hacı Yusuf tarafından yaptırıldı
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Sultan Abdülhamid'in yardımlarıyla yapımı tamamlandı