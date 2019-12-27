Sultan Abdülhamid’in desteği ile inşa edilen cami: Teze

Malatya, Doğu Anadolu Bölgesi'nin batısında, doğu-batı ve kuzey-güney doğrultusunda uzanan yolların kavşağında bulunur. Tarihi dokuz bin sene öncesine uzanır. Tohma ve Fırat Nehri başta olmak üzere zengin su kaynakları ile geniş ve verimli ovalara sahip olan Malatya; hem geçmişte hem de günümüzde birbirinden lezzetli meyvelerin yurdu olmuştur.