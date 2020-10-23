Fransız gazeteci: Macron Müslümanlara savaş açtı!
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam karşıtı sözleri Fransa’da islamofobiyi tetikleyerek,...
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam karşıtı sözleri Fransa’da islamofobiyi tetikleyerek, Fransız toplumundaki Müslümanlar için Fransa’da yaşamayı imkansız hale getirdi. ‘’İslam bugün kriz içinde olan, kriz yaşayan bir dindir’’ sözleri ve benzer birçok açıklamasıyla açıkça provokasyon yapan Macron, müslümanlara adeta aba altından sopa gösteriyor. A Haber’e konuşan Fransız gazeteci ve aktivist Selma Ajam, Fransa’da Müslümanların içinde bulunduğu durumu anlattı. Fransa’nın iki yüzlü bir tavır sergilediğini bildiren Ajam, Fransa’da başörtüsüyle çalışmaya izin verilmediğini kaydetti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde yaşayan Müslümanlara yönelik faşizm boyutunda uygulamalara imza atmaya başladı. Hafta sonu bir öğretmenin öldürülmesini bahane eden Fransız Cumhurbaşkanı ülkesindeki tüm İslami kurumlara ve uygulamalara topyekun savaş açtı.
TÜRKİYE DAHA ÖZGÜR BİR ÜLKE
A Haber'e konuşan Fransız gazeteci ve aktivist Selma Ajam, Fransa'da Müslümanların içinde bulunduğu durumu anlattı. Fransa'nın iki yüzlü bir tavır sergilediğini bildiren Ajam, Fransa'da başörtüsüyle çalışmaya izin verilmediğini kaydederek Türkiye'nin daha özgür bir ülke olduğunu kaydetti.
MACRON MÜSLÜMANLARA SAVAŞ AÇTI
Macron'un Fransa'da yaşanan ekonomik krizin suçlusunu Müslümanlar olarak ilan ettiğin dile getiren Ajam, "Macron Fransa'da ilk başkan olduğu zaman Fransa'daki Müslüman kesim hakkında konuşmuyordu. Ufak ufak konuşmaya başladı. Yaklaşan seçimlerde Fransızların oyunu istiyor. Müslümanlara karşı savaşa gidiyormuşcasına seçimlere yürüyor.
MÜSLÜMANLARI BÖLÜCÜ GİBİ GÖSTERİYOR!
Şunu söylemeliyim ki, Macron'un 'İslami ayrımcılık' diye kullandığı yeni bir terim var. Müslüman kesimin Fransa'nın içinde bağımsızlık ilan edip yeni bir ülke kurmak istiyorlarmış gibi gösteriyor." dedi.
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