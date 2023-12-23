Eski KGB ajanı Yuri Bezmenov Batı'nın istihbarat oyununu anlatıyor!

1970 yılında Kanada’ya orada tespit edilmesinin ardından ise ABD’ye sığınan eski yüksek dereceli KGB ajanı Yuri Bezmenov, muhtelif tarihlerde basına istihbarat örgütlerinin kullandığı algı yönetim biçimlerini anlattı. Yıllardır, Batılıların gelişmekte olan ve kendilerince “3. Dünya Ülkesi” olarak yaftaladıkları bölgelerdeki insanları nasıl kanalize ettiklerini anlatan Bezmenov; din ve inanç hususlarına işaret ederek amacın insanların dini bağlantılarının zayıflatılması ve “sahte dinlerin öne çıkması” olduğunu on yıllar önce dile getirdi.

🔸 1947 – 1991 yılları arasındaki Soğuk Savaş'ta pek çok ajan yer değiştirerek istihbarat servisleri hakkında bilinmeyenleri anlattı. Bunlar arasında KGB'nin eski üst düzey ajanı Yuri Bezmenov'un anlattıkları ise içerik olarak diğerlerinden başka bir noktadaydı. Bezmenov istihbarat ağlarının asıl amaçlarının insanların dinlerden uzaklaştırarak sahte dinlere yöneltilmesi noktasında çalıştığını vurgular:

↪"Yıkımın ilk aşaması, temelde demoralizasyon olarak adlandırılır. Bu süreç, kendi kendine ne olduğunu anlatır. Toplumun demoralize olması 15 ile 20 yıl sürer. Peki neden 15 veya 20 yıl?

↪ Bu süre, bir kuşağı, özellikle bir kuşak öğrenciyi, normal birini, bir insanın ömrünü eğitmek için yeterli olan zamandır.

↪ Çalışma hayatını, bakış açısını, ideolojiyi, kişiliği şekillendirmeye adanmış olan zaman bu 15-20 senedir. Ne daha fazla ne daha az. Ne daha fazla, ne de daha az. Genellikle bu süreç 15-20 yıl sürer.

↪ Bunlar yıkıcılığın uygulama alanları. Peki, tam olarak ne anlama geliyor?

↪ Din; onu yok etmek, alaya almak, yerine insanların dikkatini çeken çeşitli mezhepler, tarikatlar koymak.

↪ İnanç ise, insan ister akıllı ister ilkel olsun, temelde kabul edilen dini dogma yavaş yavaş aşındığı ve insanları yüce varlıkla temas halinde tutmak olan dinin yüce amacından uzaklaştırıldığı sürece git gide zayıflar, amaç budur.

↪ Bu nedenle kabul görmüş ve saygın dinler yerine sahte dinler koymak, insanların dikkatini gerçek inançtan uzaklaştırmak ve onları çeşitli farklı konulara, eğitime çekmek; onları yapıcı, pragmatik, verimli bir şey öğrenmekten uzaklaştırmak ve yerine matematik, fizik, yabancı dil, kimya, doğal gıdalar, ev ekonomisiyle, cinsellikle sizi gerçeklikten uzaklaştırdığı sürece her şey tamam.

↪ Bu sürecin sonunda sosyal yaşam, geleneksel olarak kurulmuş kurum ve kuruluşların yerine, inisiyatifi insanların elinden alan; bireyler, birey grupları ve genel olarak toplum arasında doğal olarak kurulmuş bağların sorumluluğunu üstlenen ve bunların yerine yapay organlar koyan sahte örgütler yerleştirir.

↪ Kimsenin asla ve asla seçmediği, aslında insanların çoğunun hiç sevmediği ama yine de var olan insan grupları oluşur. Bu gruplardan biri medya; onları kim seçti, nasıl oluyor da para ödüyorlar? Çok fazla güçleri var, neredeyse zihniniz üzerinde tekelci bir güçleri var, zihninize tecavüz edebiliyorlar, ama kim seçti? Nasıl oluyor da sizin tarafınızdan seçilen başkan ve onun yönetimi için neyin iyi neyin kötü olduğuna karar verme cüretini gösteriyorlar?"

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