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Terörizm ve soykırımı meşrulaştırmaya çalışanlara anlatıyoruz! “Neler savaş suçudur?”

Yayınlanma Tarihi: 21.10.2023 17:47 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 17:53

Tüm dünyanın gözü önünde İsrail, açıkça Filistinlilere soykırım uyguluyor. Yaptıkları savaş suçlarını da dezenformasyonla gizlemeye çalışıyorlar. Terörizmi ve soykırımı meşrulaştırmaya çalışanlara karşılık, masum ve mazlum Filistin halkının çığlığını duyurmak için “neler savaş suçudur?” madde madde açıklıyoruz!

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