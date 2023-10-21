Terörizm ve soykırımı meşrulaştırmaya çalışanlara anlatıyoruz! “Neler savaş suçudur?”

İsrail’in Gazze’ye attığı fosfor bombası ne? İsrail'in soykırım belgesi
İsrail, tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işliyor, Gazze’de yine bir insanlık dramı yaşatıyor…...
Tüm dünyanın gözü önünde İsrail, açıkça Filistinlilere soykırım uyguluyor. Yaptıkları savaş suçlarını da dezenformasyonla gizlemeye çalışıyorlar. Terörizmi ve soykırımı meşrulaştırmaya çalışanlara karşılık, masum ve mazlum Filistin halkının çığlığını duyurmak için “neler savaş suçudur?” madde madde açıklıyoruz!
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