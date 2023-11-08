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Filistin direnişinin sembolü: Hanzala

Yayınlanma Tarihi: 08.11.2023 16:06 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 19:13

Hanzala, Filistin direnişinin önemli simgelerinden biriydi. 1948’den bu yana 10 yaşında, ayakları çıplak ve sırtı hep dönüktü. Hanzala, Naci el-Ali’nin kaleminden çıkan bir karikatür olsa da çizgilerin ötesine geçerek zulme karşı bir isyanın ve direnişin temsili oldu.

Yüzünü şu ana kadar kimse görmedi. Filistin özgür olana ve vatanına dönene kadar da ne büyüyecek ne de yüzünü bize çevirecek.

Hanzala sadece gördüklerini, doğruları anlatan bir çocuktu ve o da yetim kaldı. Acı gerçekleri çizgileriyle haykıran Naci el-Ali 1987'de suikasta uğramıştı.

Hanzala, esasında Naci el-Ali'nin kaleminden çıkan bir karikatür olsa da çizgilerin ötesine geçerek zulme karşı bir isyanın ve direnişin temsili oldu.

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Editör-Sunucu: Burcu Sandıkçı
Kurgu: Ayşe Nur Aslan
Kamera: Serkan Hervenik

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