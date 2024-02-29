Bir kültür şoku: Paris Sendromu

Her yıl Paris’e giden milyonlarca turistin bir kısmında görülen garip bir hastalık: Paris Sendromu.Fransa’daki Japon Büyükelçiliği’nde bu rahatsızlık için bir yardım hattı dahi bulunuyor.

Hayır, burası hiç hayal ettiğim gibi değil! Bu çöpler de ne?

Bunlar Paris'e gidenlerden duymaya alışık olduğumuz cümlelerden bazıları.Büyük beklentilerle şehre giden turistler, Paris'in kirli yüzünü gördüğünde hüsrana uğruyor.

Bunun sonucunda Paris Sendromu adı verilen bir rahatsızlık ortaya çıkıyor.Teşhisini, 1986 yılında, Hiroaki Ota adında bir psikiyatrist ortaya koyuyor.

Daha çok Japonların muzdarip olduğu bu hastalık için Fransa'daki Japon Büyükelçiliği'nde, 7/24 hizmet veren yardım hattı dâhi mevcut.Aynı zamanda "kültür şoku" olarak da bilinen bu sendromun; baş dönmesi, taşikardi, terleme, kusma gibi belirtiler bulunuyor.

Kısacası "düşler diyarı" olarak tanımlanan Paris'te, her şey filmlerde gösterildiği ve romanlarda yazıldığı gibi değil.

Sunucu/Editör: Sümeyye GEDİZLİ

Kurgu: Ayşenur AKYOL

Kamera: Serkan HERVENİK

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