İsrail'in inandığı Yeşaya Kehaneti ne? Yahudilikte vadedilmiş topraklar nereleri kapsıyor?

Filistin direnişinin sembolü: Hanzala
Hanzala, Filistin direnişinin önemli simgelerinden biriydi. 1948’den bu yana 10 yaşında, ayakları...
İsrail'in uyguladığı soykırımlar özellikle 7 Ekim'den sonra gündemde olsa da esasında 1948'den beri Orta Doğu'da İslam âleminin bağrına sokulmuş bir hançer gibi duruyor. Siyonist Netanyahu da Gazze'de uyguladığı soykırımları çeşitli fanatik söylemlerle meşrulaştırmaya çalışıyor. Peki, Yahudi inançlarına göre, hangi kehanetlerin gerçekleşmesini bekliyorlar? Yahudilikte vadedilmiş topraklar nereleri kapsıyor? İsrail, Mescid-i Aksa'nın altında ne arıyor? Dinler Tarihi Anabilim Başkanı ve Kudüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İsmail Taşpınar ile konuştuk.
FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!
Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;
👉 YOUTUBE 🔔
👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz:
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Hanzala, Filistin direnişinin önemli simgelerinden biriydi. 1948’den bu yana 10 yaşında, ayakları...
Tüm dünyanın gözü önünde İsrail, açıkça Filistinlilere soykırım uyguluyor. Yaptıkları savaş...
İsrail, tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işliyor, Gazze’de yine bir insanlık dramı yaşatıyor…...
7 Ekim sabahı Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Aksa Tufanı operasyonunu...
Takvimler, 11 Temmuz 1995’i gösterdiğinde, tarihin en büyük soykırımlarından biri yaşandı.
İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki...