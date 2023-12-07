Birinci intifada ne zaman başladı? Filistin halkının siyonizme karşı direnişi

Filistinli bir gencin attığı taş, tüm dünyada yankılanan direnişi başlattı. Filistinlilerin, İsrail işgaline karşı başlattıkları toplu direnişin adı olarak tarihe kazınan intifada, 9 Aralık 1987’de başladı. Peki, intifa hareketinde neler yaşandı? İntifadanın sembolü neydi?

◾ 1948'de İsrail'in kurulmasıyla başlayan işgaller, 1967'deki 6 Gün Savaşı'ndan sonra neredeyse tarihi Filistin topraklarının tamamına uzandı. Bu işgallerle beraber ölümler, hapis cezaları, sokağa çıkma yasakları Filistin halkını canından bezdirdi.

◾ Filistinlilerin evleri yıkılarak yerine, Yahudi yerleşim yerleri kurulmaya başlandı. Neredeyse adım başı konulan kontrol noktaları Filistinlilerin kendi topraklarında özgürce hareket etmelerini engelledi. Ekonomik sömürü, her gün yaşanan tacizler Filistinliler için dayanılması zor bir rutin halini almıştı. Artık bıçak kemiğe dayanmıştı.

◾ 8 Aralık 1987'de Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki, Beyt Hanun "Erez" kontrol noktasında bir İsrailli kamyonetini Filistinli işçilerin üzerine sürdü ve 4 kişinin ölümüne neden oldu. Cenaze törenlerinin İsrailli askerler tarafından engellenmeye çalışılmasıyla da intifadanın fitili ateşlendi.

◾ Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampında, olayı protesto etmek isteyen göstericilerin üzerlerine İsrail tarafından ateş açılmasıyla ayaklanmalar başladı. Daha sonra olaylar tüm tarihi Filistin topraklarına yayıldı. Filistin halkı ilk defa bir bütün olarak İsrail'e karşı sivil direniş başlatmıştı. Artık tüm halk, bağımsız Filistin devleti ile kendi kaderlerini tayin etme hakkını talep ediyordu.

◾ İşgalciler, halkın ayaklanmasına oldukça sert karşılık verdi. Üniversiteleri kapattı, evleri yıktı, direnişçileri sınır dışı etti. Gösterilerde, İsrail'in tanklarına bombalarına, plastik kaplı çelik mermilerine, karşılık Filistinlilerin ellerinde sadece taş vardı. İsrail kemik kırma politikasıyla taş atan Filistinlinin özellikle kol ve bacaklarını sopalarla vurarak kırdı.

◾ Genel greve girilmişti, İsrail malları boykot ediliyor, kendilerine dayatılan hukuksuz vergileri ödemeyi reddediyorlardı. Sokaklara barikatlar kurarak, duvarlara sloganlar yazarak intifada ateşi sürdürülüyordu.

◾ Bu intifada Hamas sahaya çıktı. Bünyesine de Kassam Tugaylarını silahlı kanat olarak kattı. İntifada ateşi tüm dünyayı kasıp kavurmuş, Filistin halkının haklı mücadelesi sayesinde tüm dünyada duyulmuştu.

◾ Ellerinde sadece taş olan cesur Filistinli direnişçilerin karşısında, tam teçhizatlı ordusuyla İsrail askerleri küçük düşüyordu. 6 yıl süren ve "Taş İntifadası" olarak da bilinen birinci intifada 241'i çocuk 1162 Filistinli hayatını kaybederken, yaklaşık 90 bin kişi yaralandı.

◾ Eylül 1993'e gelindiğinde İsrail direnişe daha fazla karşı koyamadı. Yaser Arafat liderliğindeki Filistin yönetimi ile imzalanan Oslo Anlaşmasıyla birinci intifada sona erdi. Ancak bu anlaşmadan sonra ne verilen vaatler tutuldu ne de İsrail'in işgali son buldu.

◾ Tüm uluslararası antlaşmaları yok sayan İsrail, hukuk tanımaz olduğunu 7 Ekim'de başlayan katliamlarında yeniden kanıtladı.

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Editör-Sunucu: Burcu Sandıkçı

Kurgu: Ayşe Nur Aslan

Kamera: Serkan Hervenik, Eyüp Kaymak