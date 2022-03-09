Kanallar üzerine yerleşen şehirler
Şehirler insanları şekillendirdiği gibi şehrin içinden geçen sular, dereler de şehrin oluşumunda büyük etkiye sahiptir. Hele ki suyun kanallardan şehrin sokaklarına sızarak oluşturduğu şehirler bambaşka bir cazibe unsurudur. Su, sokak ve bağlam birbiri ile iç içe, bütünleşik, kopmaz bir bütün haline gelir. Peki, kanal şehri olarak adlandırdığımız bu şehirler hangileri, nerede bulunuyorlar?
Giriş Tarihi: 09.03.2022
17:40
Güncelleme Tarihi: 09.03.2022
18:13
Büyük Kanal üzerine Venedik, İtalya
📌 Şüphesiz kanal şehirlerinin
en çok bilineni Venedik'tir. Günde elli bin kişinin ziyaret etmesinin gösterdiği gibi de dünyanın en büyük, eşsiz ve büyüleyici kanal şehri olma özelliğini korur.
📌 Esasında Venedik'i 118 farklı adacık oluşturur. Her bir adacık birbirinden farklı ve görülmemiş manzaralar içerir. Çok fazla ada olması çok fazla köprü olmasını da beraberinde getirir.
📌 Bir köprü şehri de diyebileceğimiz Venedik, yaklaşık 400 köprüye sahiptir.
📌 Topoğrafyası, köprüleri ve eşsiz kanal sokakları ile Venedik,
dünyanın en güzel kanal şehri olma unvânını fazlasıyla hak eder.
Topoğrafya: Arazide mevcut olan iniş çıkış, yükseliş ve azalışlar ile oluşan doğal form.
İbn Haldun düşüncesinde coğrafya ve şehir
Araç kullanımının olmadığı en büyük şehir
📌Kanal şehirlerinde araç kullanımı çok yoğun olmaz. En büyük kanal şehri olan Venedik'te de ulaşım geleneksel bir yöntemle, gondolla sağlanır.
📌Geleneksel yöntemle ulaşıma dönüşen gondol, aynı zamanda Venedik için karakteristik bir özelliğe dönüşmüştür.
📌Şehirdeki en büyük kanal 3800 metre uzunluğa sahiptir. Buradaki gondol turu ile Venedik kenti tüm güzellikleri ile seyredilebilir.
Gondol: İnce ve uzun bir yapıya sahip olan iki ucu kıvrık bir çeşit kayık.
Venedik ayakkabı modasına yön veren Osmanlı esintileri
📌 Birmingham, İngiltere'nin en büyük ikinci şehirdir.
📌 Sanâyi devrimi sırasında bir ticaret merkezine dönüşen Birmingham'da, bu ticareti geliştirmek adına su kanalları açılır.
📌 Kanal büyük bir turistik hazine niteliğinde olmasına rağmen beklenilen rağbeti görmez. Şuanda ise bazı günlerde yerel halkın dini törenlerde uğrak mekanıdır.
10 kavram ile tüketim kültürü
📌 Birmingham'ın kenarında ve çevresinde yeni yapılan peyzaj unsurları ile kanal canlı bir çehreye sahip oldu.
📌 Birmingham kanalları, her ne kadar canlılık ve popülerlik anlamında Venedik'ten çok geri olsa da Birmingham kanalları, Venedik kanallarından daha uzundur.
İslam tarihinde su yönetimi
📌 Avrupa Mimarisi'nin Bu canlı bir müzesi niteliğindeki Brugge, Ortaçağ'ın otantik izlerini günümüze taşıyan bir niteliğe sahiptir. eski ve köklü tarihe sahip şehir Avrupa'da en çok ziyaret edilen şehirlerden birisidir.
📌 Kanal şehirlerindeki en lezzet verici faaliyet olan tekne gezisi Brugge sokaklarında, size su üzerinde akarak yaptığınız açık hava sergisi hazzını yaşatır.
İslam mimarisinin Avrupa'daki izleri