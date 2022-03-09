Kanallar üzerine yerleşen şehirler

📌 Şüphesiz kanal şehirlerinin en çok bilineni Venedik'tir. Günde elli bin kişinin ziyaret etmesinin gösterdiği gibi de dünyanın en büyük, eşsiz ve büyüleyici kanal şehri olma özelliğini korur.

📌 Esasında Venedik'i 118 farklı adacık oluşturur. Her bir adacık birbirinden farklı ve görülmemiş manzaralar içerir. Çok fazla ada olması çok fazla köprü olmasını da beraberinde getirir.

📌 Bir köprü şehri de diyebileceğimiz Venedik, yaklaşık 400 köprüye sahiptir.

📌 Topoğrafyası, köprüleri ve eşsiz kanal sokakları ile Venedik, dünyanın en güzel kanal şehri olma unvânını fazlasıyla hak eder.

Topoğrafya: Arazide mevcut olan iniş çıkış, yükseliş ve azalışlar ile oluşan doğal form.

İbn Haldun düşüncesinde coğrafya ve şehir