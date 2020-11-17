Müslümanların Bizans ordusuyla yaptığı ilk savaş: Mute Savaşı
Müslümanların Bizans ordusuyla yaptığı ilk savaş: Mute Savaşı
Mute Savaşı, Müslümanların Suriyeli Hristiyan Araplar ve Bizans ordusuyla yaptığı ilk savaştı. Şurahbil bin Amr, Resulullah'ın bir mektubunu Busra-Filistin valisine götürmekte olan Haris bin Umeyr'i öldürmüş; bunun üzerine hemen bir İslam ordusu toplanmıştı. Peygamber Efendimiz üç kumandan görevlendirmiş; bu kumandanlardan biri şehit olduğu takdirde kumandayı diğerinin ele almasını buyurmuştu. Üç komutanın şehadetinin ardından ise Halid bin Velid ordunun başına geçmiş ve daha sonra bu savaş hakkında şöyle demişti: "Mûte Savaşı'nda elimde dokuz kılıç parçalandı, yalnız ağzı enli Yemânî bir kılıcım vardı, elimde o dayanabildi."