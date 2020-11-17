Müslümanların Bizans ordusuyla yaptığı ilk savaş: Mute Savaşı

Burada yapılan savaş Peygamber Efendimiz katılmadığı için bir seriyye olmakla birlikte bazı kaynaklarda "gazve, ba's, yevm" olarak geçer.

Resûl-i Ekrem'in orduyu gönderirken üç kumandan tayin etmesinden dolayı da "ceyşü'l-ümerâ" ya da ba'sü'l-ümerâ diye de adlandırılmıştır.