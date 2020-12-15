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Kibir ve gurur hakkında ayet ve hadisler

Kibir, tevazunun karşıtı olarak "kişinin kendini üstün görmesi ve bu duyguyla başkalarını aşağılayıcı davranışlarda bulunması" demektir. Gurur ise kişinin, manevi açıdan değersiz sayılan şeylere aldanıp onlarla avunması anlamına gelir. Kibir ve gurur, Allah tarafından yasaklanan hasletlerdendir. İnsanoğlunun dünyaya kapılması ve aldanması, kendini beğenmesi ve büyük görmesinin yanlış olduğu hem ayetlerde hem de hadislerde sık sık vurgulanmıştır. Kibir ve gurur hakkında ayet ve hadisler...

Giriş Tarihi: 15.12.2020 09:58 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 10:33
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İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk çıkarmayanlara has kılarız. Sonuç, Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır.

Kasas, 83

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Yeryüzünde böbürlenerek yürüme...

İsrâ, 37

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Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Çünkü Allah kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez.

Lokmân, 18

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Şüphesiz Kârûn, Mûsâ'nın kavmindendi. Onlara karşı azgınlık etti. Biz ona, anahtarlarını (bile taşımak) güçlü bir topluluğa ağır gelecek hazineler verdik. Hani, kavmi kendisine şöyle demişti: "Böbürlenme! Çünkü Allah, böbürlenip şımaranları sevmez.

Kasas, 76

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Abdullah b. Mes'ûd'dan (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber "Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez" buyurdu. Sahâbîlerden biri "(Yâ Resûlallah), insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır" dedi. Resûlullah da "Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir" buyurdu.

Müslim, Îmân, 147

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