İnsanın aynası: Güzel söz

◾ İnsan sosyal bir varlık olmasından dolayı her gün onlarca kez çevresi ile iletişime geçer. Bu minvalde ağzımızdan çıkan sözler, bizler için bağlayıcı bir hükme sahiptir.

◾ Allah Teala güzel sözler söylememizi ve etrafımıza bu şekilde davranmamızı emreder. Resül-i Ekrem (SAV) hadis-i şeriflerinde güzel kelamın ehemmiyetine sıklıkla vurgu yapar.

◾ Ayetlerle güzel sözün önemini sizler için derledik.

İçimizdeki düşman: Riya