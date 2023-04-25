Necip Fazıl Kısakürek şiirleri

🔸 26 Mayıs 1904'te İstanbul'da dünyaya gelen Necip Fazıl Kısakürek, yazdığı şiirler ve nesir eserleri ile toplumumuzda silinmez izler bırakan, yol gösteren önemli fikir insanlarından birisidir.

🔸 Şiir ile on iki yaşında ilgilenmeye başlayan üstad, Deniz Harp Okulu'nda "Nihal" isminde bir dergi çıkararak yayıncılık hayatına adım atar. Kısakürek, yirmi dört yaşındayken yayınladığı ikinci şiir kitabı "Kaldırımlar" ile tanınarak Kaldırımlar Şairi lakabıyla anılır.

🔸 1943-1978 yılları arasında "Büyük Doğu" dergisini çıkarır. Bu dergi vesilesi ile çok sayıda yazar ve şair yetişir. Zaman zaman kapatılarak 1978 yılına kadar yayın hayatını sürdüren Büyük Doğu, bir okul ve ekol işlevi üstlenmiştir.

Bir dava adamı: Necip Fazıl Kısakürek