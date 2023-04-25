Necip Fazıl Kısakürek şiirleri
Edebiyatımızda düşünceleri, kaleme aldığı şiirleri ile anılan büyük üstad Necip Fazıl Kısakürek, yaşamı boyunca çok sayıda esere imza attı. Hayatın her alanından duygu dünyamıza dokunan usta şair, "Beklenen", "Kaldırımlar", "Canım İstanbul" gibi şiirleri ile hafızalara kazındı. Sizin için Kısakürek'in unutulmaz şiirlerini derledik.
Giriş Tarihi: 25.04.2023
16:43
Güncelleme Tarihi: 25.04.2023
16:52
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26 Mayıs 1904'te İstanbul'da dünyaya gelen Necip Fazıl Kısakürek, yazdığı şiirler ve nesir eserleri ile toplumumuzda silinmez izler bırakan, yol gösteren önemli fikir insanlarından birisidir.
🔸 Şiir ile on iki yaşında ilgilenmeye başlayan üstad, Deniz Harp Okulu'nda
"Nihal" isminde bir dergi çıkararak yayıncılık hayatına adım atar. Kısakürek, yirmi dört yaşındayken yayınladığı ikinci şiir kitabı " Kaldırımlar" ile tanınarak Kaldırımlar Şairi lakabıyla anılır.
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1943-1978 yılları arasında "Büyük Doğu" dergisini çıkarır. Bu dergi vesilesi ile çok sayıda yazar ve şair yetişir. Zaman zaman kapatılarak 1978 yılına kadar yayın hayatını sürdüren Büyük Doğu, bir okul ve ekol işlevi üstlenmiştir.
Bir dava adamı: Necip Fazıl Kısakürek
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Vav TV'de yayınlanan Şiir Vakti programında usta yorumcu İbrahim Sadri, edebiyatımızın büyük ismi Necip Fazıl'ın şiirlerinden bahsetti. Sadri, Necip Fazıl'ın "Beklenen" ve "Bekleyen" eserlerinin ilk dönem şiirlerinden iki önemli örnek olduğunu belirtti.
BEKLENEN
Ne hasta bekler sabahı, Ne taze ölüyü mezar. Ne de şeytan, bir günahı, Seni beklediğim kadar.
Geçti istemem gelmeni, Yokluğunda buldum seni; Bırak vehmimde gölgeni Gelme, artık neye yarar?
Necip Fazıl Kısakürek
BEKLEYEN
Sen, kaçan ürkek ceylansın dağda, Ben, peşine düşmüş bir canavarım! İstersen dünyayı çağır imdada; Sen varsın dünyada, bir de ben varım!
Seni korkutacak geçtiğin yollar, Arkandan gelecek hep ayak sesim. Sarıp vücudunu belirsiz kollar, Enseni yakacak ateş nefesim.
Necip Fazıl Kısakürek
Necip Fazıl Kısakürek'ten 100 Alıntı
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"Yattığım Kaya" şiiri, Necip Fazıl'ın hüzün duygusunu yoğun şekilde işlediği, öne çıkardığı ve okuyucuya nakşettiği en güzel şiirlerinden biridir.
YATTIĞIM KAYA
Bu akşam o kadar durgun ki sular Gömül benim gibi kedere diyor. İçimde maziden kalma duygular Ağla geri gelmez günlere diyor.
Ey gönül, gidenden ümidini kes! Kaçan bir hayale benziyor herkes, Sanki kulağıma gaipten bir ses Buluşmalar kaldı mahşere diyor.
Enginden engine koşarken rüzgar, Bende bir yolculuk heyecanı var. Yattığım kayaya çarpan dalgalar Çıkıver bir sonsuz sefere diyor.
Necip Fazıl Kısakürek
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1961 yılında kaleme aldığı orta dönem başyapıtlarından olan "Zindandan Mehmed'e Mektup" şiiri ile ilgili Sadri şu ifadeleri kullandı: "Görüşlerinden, hayata bakışından dolayı cezaevinde yattığı dönemde karşılaştığı, etkilendiği durumlardan, gördüğü ortamdan yola çıkarak kaleme aldığı bir şiirdir. Cezaevi şiirleri müktesebatımızın ilk hatırlanacak şiirlerinden biridir. "
ZİNDANDAN MEHMED'E MEKTUP
Zindan iki hece, Mehmed'im lafta! Baba katiliyle baban bir safta! Bir de, geri adam, boynunda yafta... Halimi düşünüp yanma Mehmed'im! Kavuşmak mı? Belki... Daha ölmedim!
Avlu... Bir uzun yol... Tuğla döşeli, Kırmızı tuğlalar altı köşeli. Bu yol da tutuktur hapse düşeli... Git ve gel... Yüz adım... Bin yıllık konak.
Necip Fazıl Kısakürek
Necip Fazıl Kısakürek Şiirleri