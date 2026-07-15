Siyer kaynaklarına göre Efendimiz'in (s.a.v.) 27 gazvesi

2 /31 Bedir'den Tebük'e Uzanan Mücadele















📝İslam tarihi kaynaklarında Hz. Peygamber'in emir ve kumandasında gerçekleştirilen gazvelerin sayısı 27 olarak belirtilse de bazı çarpışmaları bu kapsama almayanlara göre sayı 26. Hicretin ikinci yılında Ebvâ Gazvesi ile başlayan bu askeri süreç, Bedir, Uhud, Hendek, Hayber ve Mekke'nin fethi gibi tarihi dönüm noktalarıyla devam etmiş ve nihayet hicretin dokuzuncu yılındaki Tebük Gazvesi ile son bulmuştu.

📝Bu gazvelerin temel gayesi; zulmü ve batılı ortadan kaldırmak, İslam'ın yayılmasının önündeki baskıları sonlandırmak ve fitneyi söndürmekti. Hz. Peygamber, Cahiliye döneminin acımasız ve kuralsız yağma kültürünü tamamen kaldırarak yerine ahlaki bir cihad bilinci getirmişti.

📝Savaşlarda kadınların, çocukların, yaşlıların, hastaların ve din adamlarının öldürülmesini; doğaya, hayvanlara zarar verilmesini ve esirlere kötü muamele edilmesini kesin olarak yasaklamıştı. Bu insani ilkeler sayesinde bu seferler, dünya tarihinin en az kan dökülen mücadeleleri olmuştur.

PEYGAMBERİMİZ HZ. MUHAMMED'İN ÜMMETİNE ÖRNEK YAŞAMI