Havacılık tarihimize dair 20 ilginç bilgi ✈

Havacılık tarihimiz, henüz erken sayılabilecek bir dönemde Osmanlı Devleti'nde başladı. Bu tarihin oluşmasında öyle isimler var ki, kimi ilklerin öncüsü oldu, kimiyse yerli sermaye ile üretimin gerçekleşmesini sağladı. Peki, ismi havacılık ile özdeşleşen Vecihi Hürkuş'un ve Nuri Demirağ'ın bu alanda gerçekleştirdikleri yenilikleri biliyor musunuz? Ya da uçak kullandığımız ilk savaşın hangisi olduğunu veya Birinci Dünya Savaşı'na kaç uçakla katıldığımızı? Havacılık tarihimize dair 20 ilginç bilgiyi derledik.