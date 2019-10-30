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Havacılık tarihimize dair 20 ilginç bilgi ✈

Havacılık tarihimiz, henüz erken sayılabilecek bir dönemde Osmanlı Devleti'nde başladı. Bu tarihin oluşmasında öyle isimler var ki, kimi ilklerin öncüsü oldu, kimiyse yerli sermaye ile üretimin gerçekleşmesini sağladı. Peki, ismi havacılık ile özdeşleşen Vecihi Hürkuş'un ve Nuri Demirağ'ın bu alanda gerçekleştirdikleri yenilikleri biliyor musunuz? Ya da uçak kullandığımız ilk savaşın hangisi olduğunu veya Birinci Dünya Savaşı'na kaç uçakla katıldığımızı? Havacılık tarihimize dair 20 ilginç bilgiyi derledik.

Giriş Tarihi: 30.10.2019 16:43 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 09:18
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HAVACILIĞA DAİR İLK GİRİŞİMLER 1910’DA BAŞLADI
HAVACILIĞA DAİR İLK GİRİŞİMLER 1910’DA BAŞLADI

Havacılık tarihimiz, 1910 yılında Harbiye Bakanı ve Genel Kurmay Başkanı olan Mahmut Şevket Pala'nın emri ve Genel Kurmay Başkanlığı'nda görevli Kurmay Yarbay Süreyya İlmen'in girişimleriyle başladı.

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ORDUMUZUN İLK PİLOTLARI
ORDUMUZUN İLK PİLOTLARI

1911 yılında yapılan sınav sonucunda, Süvari Yüzbaşı Fesa Bey (Evrensev) ve İstihkâm Teğmeni Kenan Bey, Fransa'da bulunan Blériot Uçak Fabrikası'nın uçuş okuluna gönderildiler. 1912 yılının Nisan ayında eğitimlerini tamamlayarak ülkeye dönen Fesa ve Kenan Bey, ordumuzun ilk pilotları olarak isimlerini tarihe yazdırdılar.

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İLK KEZ BALKAN SAVAŞI’NDA UÇAK KULLANDI
İLK KEZ BALKAN SAVAŞI’NDA UÇAK KULLANDI

Ordumuz, Ekim 1912'de başlayan Balkan Savaşı'na 9 savaş ve 4 eğitim uçağı ile girmiş, savaşın başlarında başarı elde edememiş ve bunun sonucunda 4 uçak kaybedilmişti. Savunma hattına çekilen ordu, savaş süresince başarılı keşif uçuşları gerçekleştirmişti.

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İLK UZUN MESAFELİ UÇUŞ
İLK UZUN MESAFELİ UÇUŞ

İlk uzun mesafeli uçuş, Balkan Savaşı'nın ardından Pilot Teğmen Nuri Bey ve Edirne Telgraf Müfrezesinden Üsteğmen Hami Bey tarafından 24 Ekim 1913 günü yapılmıştır. Nuri ve Hami Bey, Prens Celalettin isimli Deperdussin tipi uçak ile Edirne-İstanbul uçuşunu gerçekleştirmişlerdir. Edirne-Babaeski-Çorlu-Çatalca rotasını takip eden uçak, 3 saat 5 dakikanın sonunda Yeşilköy'e inmiştir.

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MARMARA DENİZİ’NİN İLK KEZ GEÇİLİŞİ
MARMARA DENİZİ’NİN İLK KEZ GEÇİLİŞİ

Yüzbaşı Salim ve Yüzbaşı Kemal, Balkan Savaşı'nın ardından 29 Ekim 1913 günü Kırklareli'nden Yeşilköy'e dönmek için yola çıkmış ve Marmara Denizi'ni aşarak Manyas yakınlarına inmişlerdir. Havanın puslu olması ve alçak uçuş yapmak zorunda kalmaları sebebiyle erken iniş yapan ikili, ertesi gün Bandırma'dan Yeşilköy'e açık havada uçmuş ve Marmara Denizi'ni geçmişlerdir.

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