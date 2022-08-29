Mısır'ın antik mezarlığı: Beni Hasan
Mısır tarihinin en karanlık dönemlerinden birine ışık tutan Beni Hasan Mezarlığı, içerisinde bulundurduğu duvar resimleri ile hem tarihi hem de toplumsal olarak büyük önem arz ediyor. Minye kentinin "Vusta" bölgesinde yer alan asırlık mezarlık tüm dünyadan gelen turistler tarafından ziyaret ediliyor.
Giriş Tarihi: 29.08.2022
17:18
Güncelleme Tarihi: 29.08.2022
18:38
◼ Kadim bir kültür ve medeniyet birikimine sahip olan
Mısır'ın kuzey bölümü adeta bir tarih hazinesi... Bilhassa yöneticiler ve saray halkının büyük mezarlıkları ilgi çekiyor.
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Nil Havzası etrafında bulunan bu yapılar, tüm dünyadan yüz binlerce insanı kendisine çektiği gibi Mısır tarihi hakkında da pek çok nüveyi içerisinde barındırıyor.
Yüzlerce yıllık büyük gizem: Giza
◼ Şehirlerin hafızası olan
mezarlıklar, hem insanlık tarihinin gelişimini hem de kültürlerin asırlar içerisindeki değişimlerini gözler önüne serer.
◼ Mısır'ın
el-Minye kentinin güneyindeki el-Vusta bölgesinde yer alan yüzlerce yıllık Beni Hasan Mezarlığı da bu örneklerden biri...
Mısır fatihi: Amr bin As
◼ Milattan önce farklı asırlarda yaşamış olan önemli şahısların mezarlarına ev sahipliği yapan tarihi
Beni Hasan mezarlığı, mimari yapısı ve duvarlarındaki cezbedici tasvirleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
◼ Döneminin
olaylarını ve kültürel ögelerini duvarlarında barındıran mezarlık, bu yönü ile adeta bir canlı kültür müzesi hüviyetinde...
Arşiv fotoğraflarıyla az bilinen Antik Mısır
◼ Bilhassa
tarih ve tarihi yapılara özel ilgi duyan ziyaretçiler tarafından ziyaret edilen mezarlık, onlarca asıra rağmen duvarlardaki işlemeler ve tasvirlerle ilgi uyandırıyor.
◼ Mısır özellikle
tarihi birikimi, kültürel ögeleri barındırma biçimi ile uygarlıklara asırlar boyunca ev sahipliği yapan bir ülke...
Tolunoğulları'nın Mısır'daki nişanesi
◼ Mezarların duvarında bulunan
her bir resim ayrı bir mana taşıyor. Bu yönüyle Beni Hasan Mezarlığı, çok yönlü ve çok çeşitli bir k ültürel havza olarak öne çıkıyor.
◼ Dağın içi
oyularak odalar şeklinde inşa edilen ve yaklaşık 4 bin yıllık bir tarihe sahip olan tarihi mezarlığın duvarlarında yer alan renkli tasvirlerin her biri ayrı bir anlama sahip.
Türk hat san'atının Mısır'da hayranlık uyandıran bir nümûnesi