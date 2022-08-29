Mısır'ın antik mezarlığı: Beni Hasan

◼ Mezarların duvarında bulunan her bir resim ayrı bir mana taşıyor. Bu yönüyle Beni Hasan Mezarlığı, çok yönlü ve çok çeşitli bir kültürel havza olarak öne çıkıyor.

◼ Dağın içi oyularak odalar şeklinde inşa edilen ve yaklaşık 4 bin yıllık bir tarihe sahip olan tarihi mezarlığın duvarlarında yer alan renkli tasvirlerin her biri ayrı bir anlama sahip.

Türk hat san'atının Mısır'da hayranlık uyandıran bir nümûnesi