Orta Doğu'nun Paris'inde iç savaş

TARİHİ SÜREÇ İÇİNDE LÜBNAN

🔹 Lübnan, tarih boyunca çeşitli milletlerin bir arada barış içinde yaşadığı, huzurlu ve gözde liman ülkesidir. Öncesinde Suriye, Ürdün, Filistin ve Lübnan'ın yer aldığı "Biladı-Şam" olarak anılan bölgede yer alan ufak bir kaza iken zamanla değişen siyasi yapı sonucu bugünkü halini aldı.

🔹 Bölgeye dair en eski kaynaklarda Fenikelilerin varlığına rastlanır. Stratejik konumu gereği her zaman saldırılara açık olan bölge Babil, Pers, Asur, Makedon, Roma ve Bizans gibi döneminin güçlü devletlerinin yönetiminde kalmıştır.

*Fenikeliler kim?

Fenikeliler, M.Ö. 2500 yıllarda Doğu Akdeniz'de ortaya çıkmış gemi ve ticaretle Akdeniz'de hakimiyet kurmuş eski kavimlerdendir.