Beyrut'un tarihi hakkında bilgiler... Beyrut'taki Osmanlı izleri

Beyrut yaklaşık 400 yıldan fazla süre Osmanlı idaresinde kaldı. Bu nedenle camilerinden çarşılarına kadar ecdadın izlerine her yerde rastlamak mümkün... Çok kültürlülüğü ile dikkat çeken Beyrut, tarihinde sayısız savaş ve yıkımla karşılaştı fakat her seferinde yeniden doğdu. Beyrut'a geçmiş olsun diyerek, elim olayda vefat edenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Sizler için Beyrut tarihi hakkında kısa bilgiler derledik.