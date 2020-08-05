Beyrut'un tarihi hakkında bilgiler... Beyrut'taki Osmanlı izleri
Beyrut yaklaşık 400 yıldan fazla süre Osmanlı idaresinde kaldı. Bu nedenle camilerinden çarşılarına kadar
ecdadın izlerine her yerde rastlamak mümkün... Çok kültürlülüğü ile dikkat çeken Beyrut, tarihinde sayısız savaş ve yıkımla karşılaştı fakat her seferinde yeniden doğdu. Beyrut'a geçmiş olsun diyerek, elim olayda vefat edenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Sizler için Beyrut tarihi hakkında kısa bilgiler derledik.
Giriş Tarihi: 05.08.2020
08:27
Güncelleme Tarihi: 05.08.2020
10:03
Beyrut patlaması son durum
Beyrut dört yüz yıldan fazla süre Osmanlı idaresinde kaldı.
Camisinden, kışla ve çarşılarına kadar hemen her yerde ecdadın izine rastlamak mümkün. Çeşitli etnik grupların oluşturduğu çok kültürlü ahalisiyle dikkat çeken Beyrut, dün korkunç bir patlamayla sarsıldı. Beyrut Limanı'ndaki deponun infilak etmesiyle meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 100'e yükseldi. Patlamada 2'si Türk vatandaşı olmak üzere, 4 binden fazla kişi de yaralandı. Beyrut, ulusal felaket bölgesi olarak ilan edildi.
Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın daveti üzerine gerçekleşen toplantının akabinde Savunma Konseyi'nden yapılan açıklamada,
Beyrut'ta 18 Ağustos'a kadar 2 haftalık OHAL ilan edilmesine karar verildiği belirtildi.
Tarih boyu sayısız savaş ve yıkımla karşı karşıya kalan ve her seferinde küllerinden doğan Beyrut'a geçmiş olsun diyerek, elim olayda
vefat edenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz.
Beyrut'un tarihi geçmişinde
Osmanlı izlerine dair kısa bilgiler derledik.👇
✅"Orta Doğu'nun Paris'i" olarak nitelendirilen kozmopolit başkent dört yüz yıldan fazla Osmanlı idaresinde kaldı; bu nedenle
camiden kışlaya, çarşılardan sofra geleneklerine kadar sayısız unsur Osmanlı izini taşıyor.
📌
Beyrut'un tarihi milâttan önce 2000 yıllarına kadar gider. Beyrut adının Akkadca burtu "kuyu, kaynak" kelimesinden geldiği bilinmektedir.
📌Milattan önce II. bin yılın ilk yarısında bağımsız
Fenike şehir devletlerinden biri olan Beyrut, daha sonra bölgedeki Byblos Krallığı'na bağlı bir prenslik haline geldi.
📌Hz. Ömer'in hilâfeti sırasında Ebû Ubeyde b. Cerrâh kumandasındaki bir ordu tarafından fethedilerek (635)
Müslüman hâkimiyeti altına alınan Beyrut'ta yeni bir dönem başladı. 6. yüzyıl ortalarında meydana gelen bir depremde yıkılan şehir yeniden inşa ve imar edildi.
📌Emevîler zamanında Muâviye İran'dan göçmen getirtip buraya yerleştirdi. Gemi inşaatı için tesisler kuruldu.
Bu dönemde bir liman şehri olarak gelişen Beyrut, bölgenin dışarıya açılan başlıca iskelesi haline geldi.
📌İslâm'ın ilk devirlerinde bir ribât olarak görünen şehirde ilmi faaliyetler de gelişti. Meşhur fıkıh âlimlerinden Evzâî burada yaşamış ve ders vermiştir.
Beyrut tarihi hakkında bilgiler
📌Beyrut Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında bölge ile birlikte Osmanlı hâkimiyetine girdi (1516). Osmanlılar zamanında şehir İstanbul'dan tayin edilen Maan hânedanına mensup emîrler tarafından yönetildi.
📌Evliya Çelebi, manastırdan camiye dönüştürülen Ulucami'nin kırk elli yerinde ders halkası kurulduğu ve güzel bir cami
olan Âsaf Paşa Camii'nden başka Mîr Münzir ve Amrî Camii'nin şehirdeki başlıca camiler olduğu yolunda bilgiler vermektedir.
📌Evliya Çelebi'nin varlıklarını bildirdiği
on yedi medrese, sekiz sıbyan mektebi, dört hamam, yedi çeşme, 300 dükkân, kırk kahvehane ve sekiz ticaret hanı Beyrut'un bu asırda sosyal bakımdan gelişmiş bir şehir olduğunu gösterir.
📌20. yüzyılın başlarında Beyrut'u ziyaret eden
Babanzâde İsmâil Hakkı Bey, şehirde yirmi beşe yakın günlük ve haftalık gazete ile mecmuanın yayımlandığını bildirir.
Beyrut - Büyük Ömer Camisi
📌Nüfusun değişik din ve milletlere mensup olması sebebiyle şehirde çok çeşitli dini yapılar bulunmaktadır. Evzâî'nin türbesinin yanı sıra çok sayıda cami vardır. Bunların içinde en ünlüsü
Ömer Camii olup bazısı kiliseden camiye dönüştürülmüştür.
📌Beyrut'ta, adını ikinci İslam halifesi Hazreti Ömer'den alan
Büyük Ömer Camisi ülkedeki iç savaşa kadar Osmanlı padişahları tarafından Müslüman halka hediye edilen "kutsal emanete" ev sahipliği yaptı.
📌Cami, Memlükler döneminde Haçlıların bölgeden çıkarılması nedeniyle "İslam Fetihleri Camisi" olarak, Osmanlı döneminde ise Hazreti Yahya peygambere ait olduğu iddia edilen makam ve kutsal emanetten dolayı "Yahya Camisi" olarak adlandırılır.
Kiliseye dönüştürülen camiler