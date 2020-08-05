Beyrut'un tarihi hakkında bilgiler... Beyrut'taki Osmanlı izleri

Beyrut dört yüz yıldan fazla süre Osmanlı idaresinde kaldı. Camisinden, kışla ve çarşılarına kadar hemen her yerde ecdadın izine rastlamak mümkün. Çeşitli etnik grupların oluşturduğu çok kültürlü ahalisiyle dikkat çeken Beyrut, dün korkunç bir patlamayla sarsıldı. Beyrut Limanı'ndaki deponun infilak etmesiyle meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 100'e yükseldi. Patlamada 2'si Türk vatandaşı olmak üzere, 4 binden fazla kişi de yaralandı. Beyrut, ulusal felaket bölgesi olarak ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın daveti üzerine gerçekleşen toplantının akabinde Savunma Konseyi'nden yapılan açıklamada, Beyrut'ta 18 Ağustos'a kadar 2 haftalık OHAL ilan edilmesine karar verildiği belirtildi.

Tarih boyu sayısız savaş ve yıkımla karşı karşıya kalan ve her seferinde küllerinden doğan Beyrut'a geçmiş olsun diyerek, elim olayda vefat edenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

Beyrut'un tarihi geçmişinde Osmanlı izlerine dair kısa bilgiler derledik.👇