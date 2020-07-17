Kiliseye dönüştürülen camiler

Ayasofya'nın Danıştay kararıyla cami olarak yeniden ibadete açılması, özellikle Hristiyan aleminde büyük bir yankı uyandırdı.

Hristiyan dünyasının lideri Papa Francis, Ayasofya'nın statü değişikliğinden ötürü "derin bir acı" duyduğunu ifade etti, Ayasofya böylece bir kez daha tartışmaların odağı haline geldi.

Fakat Ayasofya tarih boyunca hüviyeti değiştirilen tek mabet miydi? Hükümdarların fethettikleri bölgelerin en önemli ibadethanelerini kendi inançlarına göre değiştirmesinin tarihte pek çok örneği vardı. Endülüs İslam döneminden Osmanlı'ya kadar yüzlerce cami kiliseye dönüştürüldü.