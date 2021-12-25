Hz Ömer’in kişilik özellikleri

📌 Hz. Ömer (RA) karakteri itibariyle sorgulayıcı bir yapıya sahiptir. Kendisi Hudeybiye Antlaşması'nın neden imzalandığı inatla sormuş ve kendisini tatmin edici bir cevap almıştır. Lakin bu sorgulayıcılık bir protesto değildir. O (RA) her işin aslını bilmek istemiştir. Bu şekilde meselelere daha fazla nüfuz ederek hakkaniyetli bir yönetim anlayışı kurmuştur. Bu sayede Hz. Ömer (RA), vefatından kısa bir süre sonra İslam düşüncesinde gerçekleşmeye başlayan kelami meselelere de zemin hazırladı.

(x) 🔍 Bilgi Notu:

Hz. Ömer (RA) Resulallah'ın (SAV) komutan olarak katıldığı tüm savaşlara, Hudeybiye Antlaşması'na, Umretu'l kaza ve Veda Haccı'na katıldı.

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