Külliyelerin toplumsal işlevleri

🔶 Anadolu'da bu durum Sultan hanları ve diğer kervansaraylarla sürer. Zengî, Eyyûbî ve Memlükler'de medrese, cami, türbe birleşiminden oluşan yapılar Anadolu'da Selçuklu dönemi medreselerinde bir birim mescid, bir birim de türbe şeklinde düzenlenerek devam eder.

🔶 Külliyelerin Anadolu'da bulunan en erken tarihli örnekleri Artuklular döneminde görülür. XII. yüzyılın ilk çeyreğinden günümüze ulaşan Mardin Emînüddin Külliyesi ile yine aynı döneme tarihlenen Câmiu'l-Asfar'ın çevresindeki kalıntıların bir külliye olduğu sonucuna ulaşılır.

Üzerine kuş konmayan cami: Kuşkonmaz Camii