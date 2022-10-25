Külliyelerin toplumsal işlevleri
Bir cami çevresinde oluşturulan külliyeler birçok yapıyı içerisinde bulunduran kompleks yapı topluluklarıdır. Osmanlı şehir gelişiminde önemli bir konuma sahip olan külliyelerin şehirleşmeye de oldukça katkısı bulunur. Bunun yanında sosyal ve ticari olarak da önem arz eden külliyelerin önemini ve özelliklerini sizler için araştırdık.
Giriş Tarihi: 25.10.2022
13:58
Külliye yapılarının toplumsal işlevi
🔶 Kısaca
külliye olarak adlandırılan önemli yapı topluluklarına tarih sürecinde gibi benzeri adlar verildiği de bilinir. manzume, hey'et, imâret, site, imâret sitesi, kompleks
🔶 Külliyeler genelde merkeze konulan bir
gelişir. Bir cami etrafında gelişen külliyelerin bazen caminin etrafında medrese, ticari bir yapı veya türbe çevresinde geliştiğine de rastlanır.
🔶 Devlet yönetiminin en üst kademesinde olan yöneticiler ile bu kişilerin eşleri ve çocukları, yönetimin çeşitli kademelerinde bulunan
vezir, bey, paşa, sadrazam gibi devlet ileri gelenlerinden halktan hayır sahibi zenginler tarafından bu sosyal yapılar halka hizmet maksadıyla yapılır.
Selimiye Camii'nin bilinmeyenleri
🔶 İslamiyet'in ilk devrinden başlayıp camiyle bütünleşen birçok
fonksiyon bulunur. Medine'deki bu manada bir külliye gib Mescid-i Nebevî i çok fonksiyona sahip ilk yapı olarak örnek teşkil eder.
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Emevîler ve Abbasîler zamanında yaygın biçimde ele alınan ve kaleyi andıran korunaklı bir alan içinde bulunan saray ve saraya bağlı birçok birimden oluşmuş yapı toplulukları olduğu bilinir. Karahanlı ve Gazneli ile Anadolu dışındaki Selçuklular'da görülen ve "ribât" olarak tanınan yapılar çok işlevli düzenleriyle geniş alanlara sahiptir.
Mimar Sinan eseri 5 külliye
🔶 Anadolu'da bu durum
sürer. Sultan hanları ve diğer kervansaraylarla Zengî, Eyyûbî ve Memlükler'de medrese, cami, türbe birleşiminden oluşan yapılar Anadolu'da Selçuklu dönemi medreselerinde bir birim mescid, bir birim de türbe şeklinde düzenlenerek devam eder.
🔶 Külliyelerin Anadolu'da bulunan en erken tarihli örnekleri
Artuklular döneminde görülür. XII. yüzyılın ilk çeyreğinden günümüze ulaşan Mardin Emînüddin Külliyesi ile yine aynı döneme tarihlenen sonucuna ulaşılır. Câmiu'l-Asfar'ın çevresindeki kalıntıların bir külliye olduğu
Üzerine kuş konmayan cami: Kuşkonmaz Camii
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Mengücekliler devrinden Divriği Ulu Camii, Dârüşşifâsı ve Türbesi ile (1288) ilk yapısı Dânişmendli devrine kadar inen Kayseri Kölük Camii, Medresesi ve Hamamı birer külliye programı içinde ele alınmış yapılardır.
🔶 Cami ve medresenin birleşmesi, Selçuklu döneminde
Kayseri Hacı Kılıç (1249) ve Amasya Gök Medrese Camii ile devam eder. Kayseri'de Huand Hatun Külliyesi (1237-1238) cami, medrese, kümbet, hamam; Konya'da Sâhib Ata Külliyesi (1283) cami, türbe, hankah, sebil, hamam gibi yapılarıyla Selçuklu devrinden büyük kapsamlı külliyeler olarak dikkat çeker.
Fatih Darüşşifası'nın akıbeti
🔶 Selçuklu geleneğini devam ettirmekle birlikte yeni denemelerin de ele alındığı
Beylikler döneminde külliye inşaatları devam eder. bu dönem eserlerine örnek olarak verilebilir. Beyşehir'de Eşrefoğlu Camii ve Külliyesi (1297-1300), Seydişehir'de Seyyid Hârun Külliyesi (1310-1320), Manisa'da İshak Çelebi Ulu Camii ve Külliyesi (1366-1378)
🔶 Osmanlı döneminde sayıları artarak devam eden külliyeler önceki örneklere göre daha çok sayıda yapıyı bünyesinde barındırır.
Devletin iskan politikasıyla çeşitli Bânilerin oluşturduğu vakıflar sayesinde bu külliyeler uzun süre fonksiyonlarını aksatmadan sürdürür. yerlerin bu vakıflaşma yapılanması sayesinde canlandırılması sağlanır.
Mimari terimler sözlüğü