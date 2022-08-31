Boğaz'ın incisi Şemsi Paşa Camii, Mimar Sinan'ın en güzel yapısıdır. Bu güzide eser dört asırdır deniz kıyısından gelenleri selamlarken, muhteşem hikayesi ile de tarihte önemli bir yer ediniyor. Mimar Sinan'ın yaşamının son demlerinde ortaya koyduğu küçük külliye, diğer pek çok camide bulunmayan özellikleriyle camiler arasındaki hususiyetini korumaya devam ediyor.

🔸 Şemsi Ahmet Paşa Camii, Üsküdar sahilinde kendi adıyla anılan semtte, medrese ve türbeden meydana gelen küçük bir külliyedir. 1580 yılında Mimar Sinan tarafından tasarlanan eser, üzerine kuşların konmamasından dolayı "Kuşkonmaz Camii" olarak da anılıyor.

🔸 Son derecesade bir yapı olan külliye, Sultan II. Selim ile III. Murad'a vezirlik yapmış olan Şemsi Ahmet Paşa tarafından 1580 yılında Mimar Sinan'a yaptırılır. Mimar Sinan'ın ustalık döneminde inşa edilen yapının tam olarak kayıtlarda yer alan adı ise Şemsi Ahmet Paşa Camii'dir.

🔸 Şemsi Ahmet Paşa Camii'nin rivayet edilene göre hususi bir hikayesi de vardır. Hikaye şöyledir:

"Şemsi Ahmet Paşa Sokullu Mehmet Paşa'nın yaptırdığı camiye kuşların pislediğini görür ve bu durumu Sokullu Paşa'ya söyler. Oldukça zeki bir insan olan Sokullu ise Şemsi Paşa'ya "Yeryüzündeki her eser gökyüzünden nasibini alır" cevabını verir. Kendisi de bir cami yaptırmak isteyen Paşa Mimar Sinan'a, "bana öyle bir yerde cami yap ki üzerine kuşlar pislemesin" diyerek talepte bulunur. Mimar Sinan hemen araştırmaya koyulur ve camiyi Karadeniz ve Marmara'dan esen rüzgarların kesiştiği, Üsküdar'daki bu güzel mevkie camiyi konumlandırır. Rüzgarın ters etkisi kuşların konmasını engellediği gibi minare içine girip çıkardığı uğultu da kuşları ürkütür ve buraya konmalarını önler."

🔸 Harem yolu üzerindeki güzide cami mimari olarak da içerisinde pek çok ilki barındırıyor. Özellikle Mimar Sinan'ın tasarladığı yapılardan sadece Kuşkonmaz Camii'nde görebildiğimiz su deşarj lögarı, o günün koşulları ve imkanları altında ortaya koyulmuş önemli bir hendese icadı olarak sergilenmeye devam ediyor.

🔸 Mimar Sinan Kuşkonmaz Camii'ne yerleştirdiği bu sistem sayesinde denizden gelen suyu su deşarj lögarı olarak tanımladığı tesisat sistemi ile tekrar denize aktarmayı sağlamış.