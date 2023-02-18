Afet sonrası toplumu bilinçlendirmenin önemi
Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonrasında, yaşanabilecek afetlere karşı bilinçli olunması gerektiği gerçeği, bir kez daha gün yüzüne çıktı. Yaşadığımız bu derin acı aslında toplumsal bilinçteki eksikleri göstermesi bakımından da ders niteliği taşır. Peki, afet sonrası toplumsal bilinç nasıl sağlanır?
Giriş Tarihi: 18.02.2023
14:15
Güncelleme Tarihi: 18.02.2023
16:37
🔸 6 Şubat'ta merkez üsleri Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 11 ilimizi yıkıma uğrattı. Bir ülke boyutunda alanı etkileyen bu asrın felakatinden sonra neredeyse sağlam bina kalmadı, binlerce canımız enkaz altında kaldı.
🔸 Depremin hemen ardından arama kurtarma ve yardım çalışmaları başladı. Yaşadığımız olaylar, afet günlerinde koordinasyonun ne denli önemli olduğunu gösterdi.
Doğal afetler çocuklara nasıl anlatılmalı?
🔸 Afet zamanlarında arama kurtarma çalışmalarının ve eş zamanlı birçok çalışmanın düzgün yürütülebilmesi için önceden hazırlanacak bir
ihtiyaç vardır. afet koordinasyon planına
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Toplumsal yaraları sararken, afetzedeleri zarar vermeden iyileştirmek ve şehrin yönetmeliklere uygun olarak yeniden inşa etmek için toplumsal bilinç oldukça önemlidir.
🔸 Afet sonrasında yapılması gerekenler konusunda halkı bilinçlendirmek oldukça önemlidir. Bu minvalde
afet sonrasında yapılabilecekler şunlardır:
➡ Bölgenin yapılmalıdır. toplumsal entegrasyonunu sağlamaya yönelik çalışmalar
➡ Depreme maruz kalan aile hekimlerinin yerleri bölgesel olarak değiştirilerek vefat eden veya yaralananların yerleri de doldurularak bir an önce bölgedeki bütün ailelerin bir aile hekimine ulaşımı sağlanmalıdır.
➡ Psikolojik destek verebilecek uzmanlar aile hekimiyle birebir çalışacak şekilde konuşlandırılmalıdır.
Depremin açtığı yara: İkincil travma
➡ Bunun dışında yakınlarına ulaşılamayan, ailesini kaybeden çocuklar için işlemleri hakkında koruyucu aile ve evlat edinme halk bilgilendirilmeli ve teşvik edilmelidir.
➡ Afet sonrasında psikolojik ilkyardım bilinci olan kişilere ihtiyaç duyulur. Bunun için işin özünü kavranıp gerekli bilgiye sahip olunması yeterlidir.
➡ Afetten etkilenenleri bu süreçte çok önemlidir. Onlara "dinlemek ve onların yanında olduğunu bildirmek" gibi "Nasıldı, korkunçtu, değil mi?" rahatsız edecek olayı tekrar tekrar yaşamalarına neden olacak sorular sormaktan kaçınılmalıdır. Unutmayın afetzedeler, yaşadıkları olayları anlatmak ihtiyacı duyarsa kendiliğinden sizinle paylaşacaktır.
➡ Yıkıma uğrayan yerleşim yerlerinde, enkaz ve arama-kurtarma çalışmalarının bitmesinin hemen ardından yönetmeliklere uygun bina yapımına başlanmalı ve bölge ayağa kaldırılmalıdır.
➡ Bireyler, apartman ve mahalledeki kişilerle organize olmalı ve deprem anında nerede toplanılacağı, nereye sığınılacağı bilinmelidir.
➡konusunda halk bilinçlendirilmeli ve bunun için Yapı denetimi bina sakinleri, dayanışmayla gerekli kurumlara başvurmalıdır.
Deprem sonrası psikolojik travmalar