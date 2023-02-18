Afet sonrası toplumu bilinçlendirmenin önemi

🔸 6 Şubat'ta merkez üsleri Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 11 ilimizi yıkıma uğrattı. Bir ülke boyutunda alanı etkileyen bu asrın felakatinden sonra neredeyse sağlam bina kalmadı, binlerce canımız enkaz altında kaldı.

🔸 Depremin hemen ardından arama kurtarma ve yardım çalışmaları başladı. Yaşadığımız olaylar, afet günlerinde koordinasyonun ne denli önemli olduğunu gösterdi.

Doğal afetler çocuklara nasıl anlatılmalı?