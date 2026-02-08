Şeytan Adası mı, Deccal Adası mı?

Yılanlar Adası veya Şeytanlar Adası ismi altında birçok ada sayılabilir. Bunlar gerçek. Lakin hadiste geçen bir tek ada ismi tanıdık geliyor: Deccal Adası. Bu isim, Temim ed-Dari hadisinde geçiyor.

Epstein ve "küçük şeytanlarıyla" anılan adanın hangi kısma ait olduğu tartışılıyor. Kimileri adaya "Şeytan Adası" diyor. Burada ince bir ayrım var; cinlerin azgınına ve azmanına "şeytan" denilir, insin (insanın) azmanına da "Deccal" denilir. Bazen "tağut" adı da kullanılır. Mısır'ın eski müftülerinden Ali Cuma, 11 yıl kadar önce bir değerlendirmede bulunmuş ve bir adada mahpus Deccal'in öngörülerini anlatmıştı. Bunların gerçekleşme ve çıkma vaktinin geldiğini söylemişti.

Temim ed-Dari'nin de içinde bulunduğu bir topluluk fırtınaya kapılarak denizde sürüklenir. Alabora olurlar ve sonunda bir kıyıya çıkarlar. Orada kıldan, önü arkası belli olmayan "Cessase" isimli bir varlıkla karşılaşırlar. Ona, "Sen kimsin?" diye sorarlar. O da kendini tanımlamadan önce onları Deccal'e yönlendirir. Kendilerini hararetle ve iştiyakla beklediğini söyler. Belli ki garip adadan dünyaya tehalükle, ivedilikle bir mesaj ulaştırmak istemektedir. Belli ki görev süresini sabırsızlıkla beklemektedir. Bu temsili bir hikâye de olabilir lakin Peygamberimiz bu anlatıya çok önem vermiştir.

Ali Cuma'nın da dile getirdiği, zuhuru beklenen alametler şunlardır:

Bunlardan ilki, Deccal'in sormuş olduğu Beysan hurmalığıdır. Hurmalığın helak olması; varlığının ortadan kalkması veya hurma vermemesidir. 1950 yılından itibaren Beysan hurmalığı kurumuş ve meyve vermemektedir. "Ebter" vasfıyla anılan İsrail, hurmalığı kurutmuştur. Kur'an'da anılan sıfatlarından birisi nesli ve tarımı kurutmasıdır. Siyonistler Filistin'i işgalleri üzerine "Yeni Beysan" şehri kurmuşlar, eski şehri ihmal ederek hurmalıkların kurumasına sebep olmuşlardır. Beysan hurmalıkları 75 yıldan beri kurumuştur. İsrail'in kuruluşu Beysan hurmalıklarının kurumasına sebep olmuştur.

Ölü Deniz olarak bilinen Lut Gölü de kurumaya devam ediyor (Metinde Taberiye ile Lut Gölü karışık kullanılmış olabilir, coğrafi olarak Lut Gölü 'Ölü Deniz'dir). Deniz seviyesinden alçak olan Lut Gölü veya Taberiye Gölü kurumasını sürdürüyor. Buradaki ekolojik felaket giderek büyüyor. İsrail, Ürdün üzerinden tünel açarak su ikmaliyle gölü yeniden canlandırmaya çalışıyor. Bununla birlikte gölün dumura uğramasının önü alınamıyor.

Üçüncü alamet ise Zuger (Zuğar) pınarının, gözesinin kurumasıdır. Ölü Deniz kıyılarında, Ürdün'de bir köy olan Zuger'de bulunan gözenin suyu da azalmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda bölgeyi, özellikle Ürdün ve İran gibi ülkeleri kuraklık vurmuş ve yeraltı kaynakları da çekilmişti. Son sıralarda Ürdün gibi ülkelere bazen kar yağmasına rağmen genellikle kuraklık peyda olmaktadır. Ali Cuma, Deccal'in sahabelere haber verdiği üç alametin de belirdiğini ifade ediyor. (Kaynak: yenidunyadergisi.com)

Peki bu anlattıklarımızın Epstein ve adasıyla bir alakası var mıdır? Bu ada Şeytan Adası mı yoksa Deccal Adası mı?

Cessase iki şeyi çağrıştırıyor: Kıllarından kadın mı erkek mi olduğu belli olmayan, çift cinsiyetli saptırıcı birisi ve ikincisi istihbarat faaliyetleridir. Adeta Cessase, Deccal'in gözü kulağı ve tabiri caizse irtibat subayıdır. Garip zevkleri ve davranışları olan Ghislaine Maxwell, ada sahibi Epstein'in gözü kulağı değil midir? Kendisi de bir kadın olmasına rağmen Epstein ve hatırlı müşterilerine kadın ayarlamaktadır! Deccal'in en önemli yardımcı unsurları arasında kimi Yahudiler ile kimi kadınlar gelmektedir. Bunlar istihbarat ağları içinde organize olurlar; Epstein ile Ghislaine Maxwell ikilisi gibi. Kısaca Temim ed-Dari hadisinde kıssanın ucu Mossad'a ve benzerlerine uzanmaktadır.

Bu yönde Huda Saad'ın görüşü şöyle: "Jeffrey Epstein, Deccal'in adamlarından biridir ve aynı adada yaşamaktadır; yaşanan tüm ahlaksızlıklar ise Deccal'in zincirlerinden boşanması içindi. Epstein gitti ki Deccal gelsin." Bu yüzden skandallar deşildi ve deşifre oldu.

Peki Peygamberimizin ada ile ilgili "O Şam Denizi'nde (Akdeniz) veya Yemen Denizi'nde olmalı. Doğu'dadır, Doğu'dadır!" sözünü nasıl anlamalıyız? Burada ihtimaller sıralanmış ve "Doğu'dadır, Doğu'dadır" ifadesini de şöyle anlayabiliriz: Karayipler Batı'nın doğusudur ya da doğuya gittikçe batıya ulaşırsınız. Batı ve doğu sonuçta izafi kavramlardır, durduğunuz yere göre şekillenir.

Mustafa Özcan

