İran Arapları niye bombalıyor?

Bölgede iki şuubilik damarı ya da dini-ulusalcı akım var. Bunlar hem dini kisveli hem de ulusalcı kisvededirler. Bu bileşkeye şuubulik damarı diyoruz. İç içe geçmiş kompartımanlar. Şuubilik akımı münhasıran İran ile İsrail'e mahsustur. Dinleri ve mezhepleri millidir. Din ve mezhep üzerinden aynı zamanda milliyetçilik de yaparlar. Şiilik ve Yahudilik din ile milliyetin bileşkesidir ya da iç içe geçmiş halidir. Her ikisi de şuubilik damarı olarak tanımlanır. Dindarlıkları bir şekilde özeldir. Şiilik Yahudiliğin hilafına katılımlara yani tebliğe açıktır.

İnsanlıktan çıkmış bir haham goyimler (Yahudilere göre yabancılar) için şunu söylüyor: "Onlar hayvanlar kümesine aittirler. Kölelerimiz olarak bizlere hizmet için yaratılmışlardır. Mesih gelince (bekledikleri milli Mesih) Yahudilere hizmet etmesi için her Yahudinin hizmetine 2800 goyim köle verecektir. Bunu söyleyenler normal insan olamaz ve kalamazlar! Ruh hastası oldukları aşikar. Epstein bile yanlarında hafif kalır! Karşımızda insan bozuntuları var. (https://x.com/Meemmag/status/2028938212211597635) Haham sadece Yahudilerin Allah'ın suretinde yaratıldığını, ona benzediğini hayvanların ve goyimlerin bu sınıfa girmediklerini ve dolayısıyla beşer sınıfına ya da insan sınıfına it olmadıklarını söylemektedir.

El Cezire gediklisi Faysal Kasım, İsrail ve ABD'nin gözünün Körfez üzerinde olduğunu ve asıl hedefin Körfez ülkeleri ve Sünni dünyayı ele geçirmek olduğunu ileri sürmektedir. Buna göre, İran sürtüşmesi üzerinden asıl varmak istedikleri hedefi gizliyor ve kamufle ediyorlar. Sünni dünyanın zenginliklerine erişmek, yağmalamak üzerine kurgulanmışlar. Faysal Kasım İran'ın 'false flag/sahte bayrak' olduğunu yani aldatmaca bir hedef olduğunu asıl hedefin Körfez ülkeleri ve Sünni dünya olduğunu ileri sürmektedir. Bu vesile ile İran üzerinden gerçek amaçlarını gizlemek istediklerini ve bu ülkeyi sahte bayrak operasyonu düzenlediklerini ileri sürmektedir. Doğru ya da yanlış burada bir sahte bayrak operasyonu varsa sahte bayraktar da bulunmaktadır. Bu da devrimin ilk gününden beri bölgeyi felaketten felakete sürükleyen dost görünümlü İran rejimidir. Faysal Kasım'ın dedikleri doğru ise İran Körfez ülkelerini niye bombalıyor? ABD'ye kızdığı için öfkesini onlardan mı çıkarıyor? Yoksa bazı uçuk iddialarda olduğu gibi bu ülkeleri İsrail bombalıyor da İran'ın üzerine mi yıkıyor?

Nizam el Mahdavi adlı sosyal medya kullanıcısı İran'ın neden Körfez ülkelerini hedef seçtiğini ve bombaladığını veya onlara füze yağdırdığını soruyor ve cevaben şöyle bir neticeye varıyor: Nedeni Arap alerjisi ve onlara üstten bakmaları. Kendilerini büyük bir medeniyetin üyeleri olarak görüyorlar. İlimde fende ve dilde üstün olduklarını farz ediyorlar. Uzun dönem komşuluklarına rağmen hiçbir zaman Araplar ile Persler kaynaşamadılar. Zira İranlılar kendilerini bölgenin efendileri olarak görüyorlardı. Amerikan idareleri de onlara bu payeyi bahşetmiştir. Tarihi Taberi adlı eserde de ortaya konulduğu gibi Perslerin İslam'a girmekten imtina etmelerindeki başlıca etken kendilerini üstün Arapları ise aşağı görmeleridir. Bu damar önce şuubilik kılığına girmiş sonra Şiilikle yoluna devam etmiştir. Adeta zamanla Şiiliği ırk haline getirmişlerdir. Yahudiler kurtarıcı milli bir Mesih beklerken İranlılar milli bir Mehdi beklemektedir. İslam dünyasını kesip biçecek sadece Perslere hizmet edecek bir Mehdi anlayışına sahipler. Muhayyel Mehdileri İnsanlığın değil şuubiliğin kurtarıcısı! Arapları fakir ve baldırı çıplak görerek horlamışlardır. Nizam Mahdavi'ye göre İran'ın şuubilik damarı sekterizm damarından daha güçlüdür. Kısaca aralarında savaşsalar da iki milletin eğilimleri sonuçta aynı kapıya çıkıyor. Din-Mezhep kılığındaki ırkçılık yapıyorlar. Sayelerinde İslam alemi örs ile çekiç arasında kalmıştır.

Mustafa Özcan

