Kullandıkları aleti kırıyorlar!

İran şimdi şişenin imbiğinden geçiyor. Rejim sallanıyor. Hamaney'in öldürülmesi manevi bozgun sayılır. Putin'in ifadesiyle pervasız bir cinayet! Maduro'nun kaçırılması da kusursuz bir korsanlık eylemi olmuştur. İsrail-ABD ekseni güçlü silahlarla ve amansız bombardımanlarla İran'ı teslimiyete zorluyor. İran çaresiz kaldı. Şimdi kullandıkları aleti ihtiyaç kalmadığı için kırıyorlar.

2003 Irak'a yapılan saldırı sırasında başta ABD olmak üzere batılı güçler İran'ı kullandılar. İran bu işin sonunu hiç düşünmedi. Afganistan ve Irak'ın düşüşüne katkı sundu. Ardından 2011 yılında altından İslami dalganın çıkacağı Arap Baharı'nı da söndürmek için yine İran'a müracaat ettiler. Bu dönemde Şii üçgen veya eksen literatüre girdi. Bunun sonucu Suriye 14 yıl boyunca çalkalandı ve yüz binlerce Sünni İran ve vekilleri tarafından hunharca boğazlandı. Suriye Ulusal Konseyi eski başkanlarından Burhan Galyon o günlerde İran'la temas arar ve görüşmek ister ve aracı vasıtasıyla kendilerine şunu soruyor: Bizden ne istiyorsunuz? Muhatap isim Suriye'nin tamamını istediklerini söylüyor.

Gerçekleri maniple etmekte İran üzerine yoktur. Hamaney'in öldürülmesi sırasında haberleri asparagas ve dezinformasyon olarak nitelediler. Halbuki tam tersine Hamaney'in hayatta olabileceğini ima ederek kendileri asparagas yapmıştır. Kendi karartmaları dezinformasyan çıkmıştır. Yani kendi kendilerini kandırıyorlar! Şimdi İran'ın zor durumda olduğunu ve destek verilmesi gerektiğini savunuyorlar. Lakin kendilerini muhasebeye yanaşmıyorlar. Hep atlatma ve kulaklarının üzerine yatma peşindeler! İran'ın aykırılıkları dile getirilince şimdi bunlar açmanın sırası değil diye sizi tersliyorlar. Şimdi de saldırı altında bu konulara girmenin doğru olmayacağını söylüyorlar. Ya ne zaman sorusunun cevabı yok. Adeta tutumları Esat'ın 'İsrail'e, zamanını ve mekanını tayin edeceğimiz bir sırada karşılık veririz' sözlerine benziyor. Adeta Godot'yu bekliyorlar!

Katliam yap sonra üzerine yat! Tam aksine yeni Suriye rejimi zor durumda iken ondan Esat döneminde yaptıkları yatırımlarının karşılığını istiyorlar! Tek kelime ile yüzsüzler! İran kendine çeki düzen vermedikçe ve davranışlarını düzeltmedikçe yalnız kalmaya mahkumdur. Saddam Hüseyin'i çevre ülkeler yalnızlığa mahkum etti. İran ise kendi kendini yalnızlığa mahkum etti. İslam aleminin sıdkı sıyrıldı. Onu sadece mezhepçiler destekliyor!

Vaktiyle Bediüzzaman bugünlere ışık tutan bir biçimde şunları söylemiş. "Ey ehl-i hak olan Ehl-i Sünnet ve Cemaat! Ve ey Âl-i Beytin muhabbetini meslek ittihaz eden Alevîler! Çabuk bu mânâsız ve hakikatsiz, haksız, zararlı olan nizâı aranızdan kaldırınız. Yoksa, şimdiki kuvvetli bir surette hükmeyleyen zındıka cereyanı, birinizi diğeri aleyhinde âlet edip, ezmesinde istimal edecek. Bunu mağlûp ettikten sonra, o âleti de kıracak. Siz ehl-i tevhid olduğunuzdan, uhuvveti ve ittihadı emreden yüzer esaslı rabıta-i kudsiye mâbeyninizde varken, iftirakı iktiza eden cüz'î meseleleri bırakmak elzemdir..."

İran rejiminin bertaraf edilmesi veya zayıflaması zahiri ve insani anlamda bir felaket lakin bir hem kendi adına hem İslam alemi adına bir çıkmazı temsil eden rejimin zayıflaması dolaylı olarak İslam alemine ve istikbaldeki bütünlüğüne hizmet edebilir. İsrail'in dikkatinin dağılması sonucu Beşşar Esat rejiminin gitmesi ve Ahmet Şara rejiminin aradan sıyrılması gibi. İran'da da benzer bir süreç yaşanabilir. Elbette İran'da hazır kıta bekleyen Sünni ve İslami bir zinde güç yok. Bununla birlikte velayet-i fakih rejiminin zayıflaması bir umudun yeşermesinin önünü açabilir. Mesele, dini sınırların tesviyesine ve düzlemesine gelebilir. Veliyyi fakihden umudunu kesenler ümmete yönelebilirler. Bu şer görünen gelişme tarihi pürüzleri ortadan kaldırabilir. Onlar Humeyni-Hamaney ikilisine rehber-i ümmet diyerek hilafet makamını da gasp ediyorlardı. Bu istenmeyen gelişmeler İttihad arayışını hızlandırabilir. Sünni dünya ile Şii dünyayı senkronize edebilir. İran'a yönelik saldırının zahiri felaket batini ise hikmet yüklü olabilir. Ayette ifade edildiği gibi hoşlanmadığınız bir şey hakkınızda hayırlı olabilir. Elbette bu İsrail ve ABD'yi tezkiye etmek değildir. Sırada onlar var.

Mustafa Özcan

