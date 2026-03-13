Deccal mı, Mesih terbiyecisi mi?

Bunlara ne oluyor? Hepsi de ahir zamanda gelecek zatların makamlarına göz dikmişler. Daha doğrusu iddia makamında bulunuyorlar. Trump kendini Zülkarneyn/Cyrus sanıyor. Kafadan çatlak ortağı Netanyahu ise ondan geri kalır mı? Kendisini 'Mesih hazırlayıcısı' ilan etti. Eskiden beri kendisini Mesih ya da Mehdi'nin öncüsü olduğuna inandıranlar çıkmıştır. Bunlardan birisi Şah İsmail'dir. Kendisini Mehdi'nin öncüsü olduğunu iddia etmiş hatta Mehdi ile buluştuğunu ve görüştüğünü ileri sürmüştür. Bu davranış biçimi batiniliğe giriyor. Ahmedinejad da BM Genel Kurulunda konuşurken Mehdi silüetini/karaltısını gördüğünü söylemişti. Hamaney'den de Mehdi ile buluştuğuna veya görüştüğüne dair rivayetler aktarılmıştır. Şii mezhebi olmasa bile kültürü buna izin veriyor. Nüvvab-ı Erbaa olarak anılan 4 ulağın küçük gaybubet veya gizlenme döneminde Mehdi ile düzenli olarak iletişimde oldukları, buluştukları ve talimat aldıkları, aktardıkları kabul edilir. Ardından bu işin yol olmaması ve çığırından çıkmaması için Mehdi ile görüşme dört naiple sınırlandırılmıştır.

Lakin bu sınırlandırma kimilerini kesmemiştir. Görüşme, buluşma edebiyatı alıp başını gitmiştir. Bu rivayet alanı mezhep çeperinin dışında meşrep boyutunda gayri resmi olarak genişlemiştir. Mossad'da çalışan İran uzmanlarından Danny (Dennis) Citrinowicz henüz hayatta olup olmadığı kesinlik kazanmayan Mücteba Hamaney'de Mehdi takıntısı olduğunu söylemiştir. Cumhurbaşkanlığı döneminde Ahmedinejad, Mehdi ile görüştüğünü söyleyerek el yükseltmiştir. Bu iddiası ile fiilen Ali Hamaney'in üzerine çıkmak ve otoritesini aşmak istemiştir. İsrailli uzman diyor ki babasının yerine Mücteba Hameney'in geçeceğini bilseydik belki babasını öldürmeye gerek kalmazdı. Ona dokunmazdık. Ebu'l Hasan en Nedevi'nin ifadesiyle mehdicilik tehlikeli bir çığırdır. Söylentilere göre yapay zeka üzerinden yaptırılan açıklamada Mücteba Hamaney düşmanlara karşı ateşli nutuklar çekiyor.

Mossad, Mücteba'nin Mehdiyetçi eğilimlerini analiz etmeye ve çözmeye çalışırken kendi başbakanlarını ihmal ettikleri söylenebilir. O da kendisini bekledikleri milli Mesih'in hazırlayıcısı ve öncüsü olduğunu ileri sürüyor. İsrail'in Mesih'in geldiğinde ülkesinin süper güç olması için gerekli şartları oluşturmaya ve altyapıyı hazırlamaya çalıştığını söylemiştir. Daha önce bu manyak İsrail'in kader tarihi veya yılıyla alakalı da kendini öne çıkarmıştı. 2017 yılında Londra'da yaptığı bir açıklamada 80 yıl sendromuna rağmen kendisinin İsrail devletini 100 yaşına kadar yaşatmaya çalışacağını söylemiştir. 2028 yılını 2048 yılına talik etmiş, bu yıla randevu vermiştir.

Rus düşünür Alexahder Dugin de Netanyahu'nun Mesih'ten önce İsrail'i süper güç yapacağına dair sözlerine atıfta bulunarak şöyle demiştir:" Arabayı atın önüne geçiriyorsun. Sırayı bozma! Önce Mesih gelecek sonra büyük İsrail kurulacak. Sırayı değiştirirsen ve bozarsan ancak Deccal olursun…" Mesih beklerken Mesih'i arkada bırakarak Arz-i Mev'ud'a dönen diaspora kitleleri bu sırayı bozmaya alışık. Bu itibarla ilk günden itibaren İsrail Deccal devletidir. Bidatkar bir rejimdir. Bu 'Mesih terbiyecisi' başka bir açıklama daha yapmıştır. Ortadoğu denilen dünyanın bu gayya kuyusunda ister Sünni ister Şii olsun; aşırı İslami akımların bütünüyle dünyayı ve dünya barışını tehdit ettiğini söylemiştir.

Bu durumda söylenecek söz şudur: Kullün yeddai vaslan bi leyla ve leyla la tükirru lehum bizake. Herkes Leyla ile vuslat makamında ve halvette olduğunu söylüyor ama Leyla'nın bundan haberi yok!

Mustafa Özcan

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen tıklayın.