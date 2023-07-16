300 yıllık hanedanlığın sonu

EN KÖKLÜ MİLLETLERDEN BİRİ

◾ Dünyanın kuzey yarım küresinde geniş bir coğrafyaya hakim olan Rusya, hem büyük devletler kurmuş hem de devletlerin yıkılmasına neden olmuştur.

◾ Rusya toprakları önce Kiev ve Moskova Knezlikleri, ardından Rus Çarlığı, Rusya İmparatorluğu, Sovyetler Birliği ve son olarak Rusya Federasyonu gibi tarihin tanıklık ettiği güçlü devletlere ev sahipliği yapmıştır.

◾ Bunlar arasında yer alan Rus Çarlığı, tam 300 yıllık hakimiyet kurmuştur. "Uzun yıllar geniş coğrafyalarda hüküm süren bu devlet nasıl oldu da yıkıldı?" daima merak konusu olmuştur.