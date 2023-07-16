300 yıllık hanedanlığın sonu
Tarihte güç zehirlenmesi yaşayan devlerlerden biridir, Rus Çarlığı. Tam 300 yıl, geniş coğrafyalarda hakimiyet kurmuş ve pek çok savaştan galip ayrılmışlardır. Bu güçlü devletin son çarı, II. Nikolay'ın 23 sene süren saltanatı Yekaterinburg'ta acı bir şekilde sona ermiştir. İşte, Romanovların ve çarlığın sonunu hazırlayan olaylar...
Giriş Tarihi: 17.07.2023
16:31
Güncelleme Tarihi: 17.07.2023
16:56
EN KÖKLÜ MİLLETLERDEN BİRİ
◾ Dünyanın kuzey yarım küresinde geniş bir coğrafyaya hakim olan Rusya, hem büyük devletler kurmuş hem de devletlerin yıkılmasına neden olmuştur.
◾
Rusya toprakları önce Kiev ve Moskova Knezlikleri, ardından Rus Çarlığı, Rusya İmparatorluğu, Sovyetler Birliği ve son olarak Rusya Federasyonu gibi tarihin tanıklık ettiği güçlü devletlere ev sahipliği yapmıştır.
◾ Bunlar arasında yer alan
Rus Çarlığı, tam 300 yıllık hakimiyet kurmuştur. " Uzun yıllar geniş coğrafyalarda hüküm süren bu devlet nasıl oldu da yıkıldı?" daima merak konusu olmuştur.
Orta Asya değil Türkistan
RUSYA'NIN HAKİM GÜCÜ: ROMANOVLAR
◾ Rus Çarlığı,
1547 yılında Korkunç Ivan'ın taç giymesinin ardından resmi olarak kurulmuştur. 1598 yılında Korkunç Ivan'ın oğullarının ölmesiyle Rurik Hanedanlığı varissiz kalır ve yerini Romanov Hanedanlığı'na bırakır. Böylelikle Romanov Hanedanlığı ülkenin başına geçer.
◾ Romanov Hanedanlığı
III. Aleksandr ile parlak bir dönem yaşar. Fakat Çar, 46 yaşındayken vefat eder. III. Aleksandr'ın ardından deneyimli olmayan oğlu II. Nikolay tahtın varisi olur.
Rurik Hanedanlığı
Kiev, Rus ve ardından Moskova'yı yöneten hanedanlıktır.
III. Aleksandr
Rusya'da 1881- 1894 yılları arasında hüküm süren Çar'dır.
Rusya'yı dünya sahnesine çıkaran olay
23 YILLIK BİR HAKİMİYET
◾
Babası öldüğünde 26 yaşında olan II. Nikolay, pek de siyasete hakim değildir. Ülkesini nasıl yöneteceğini bilmiyordur ve bu konuda kendisine de güvenmiyordur.
◾ Babasının öldüğü gün, Alman prensesi olan
Aleksandra Fyodorovna ile evlenmiştir. Bu neden ile Nikolay, onları kötü bir talihin beklendiğini düşünür. Öyle de olur. İzlediği başarısız siyaset, 23 yıllık hükümdarlığını ve 300 sene süren Romanov Hanedanlığı'nın sonunu getirecektir.
◾ Rus halkı için
çar, ülkenin hem siyasi hem de dini yöneticisi kabul edilir. Seçilmiş olan bu kişinin resmi olarak Rus Çarı olabilmesi için taç giyme töreninin başarıyla tamamlaması gerekir.
Taç giyme töreni nedir?
Bir veliahta taç giydirilmesiyle o kişinin yönetiminin başladığını gösteren törene verilen isimdir.
Türklerin tarihi başkenti Ötüken
Görselde Hodinka İzdihamı resmedilmiş*
HODINKA İZDİHAMI
◾ II. Nikolay ve eşi
Aleksandra Fyodorovna, 26 Mayıs 1896'da Rusya İmparatoru ve İmparatoriçesi olarak taç giyer. Bu sırada taç giyme töreninin bir parçası olarak, Hodinka Sahası'nda dört gün sürecek ziyafet düzenlenir. Alana tiyatrolar, hediye dağıtımı için 150 büfe ve kutlamalar için 20 çeşitli kulübe inşa edilir.
◾ Fakat öyle bir olay yaşanır ki daha
II. Nikolay devri başlamadan hükümdarlığı sorgulanır hale gelir. Zencefilli kurabiye, ekmek, sosis ve hatıra kupası dağıtalacağını duyan milyonlar alana akın eder.
◾ Festivali yöneten II. Nikolay'ın amcası bu kadar fazla katılımın olacağını beklemiyordur. Tezgahların önünde oluşan kalabalıktan korkan görevliler birden yiyecekleri insanların üzerlerine fırlatmaya başlar. Halk ise atılanları kapmak için birbirlerini iter ve izdiham yaşanır. Tarihte
Hodinka İzdihamı olarak anılan bu olayda resmi sayıyla 1389 kişi yaşamını yitirir.
ÇARLIĞIN BEKASI
◾ Yaşanan bu talihsiz olay sonrası
II. Nikolay, halkının yasını tutmak yerine Fransız Büyükelçisinin verdiği baloya katılır. Bunun nedeni de yanlış siyasi tavsiyeleriyle aklını çelmeyi başaran amcasının, ona hiçbir şey olmamış gibi davranması gerektiğini söylemesidir.
◾ Eşi Aleksandra da zaman zaman Çar'ın
siyasi kararlarına karışmakta ve yanlış seçimler yapmasına sebep olmaktadır. Kısacası deneyim sahibi olmayan II. Nikolay'a herkes akıl verir, bu da onun yönetiminde sarsıntılara neden olur.
◾ Tahta geçen II. Nikolay'ın ilk görevi,
monarşi ile yönetilen diğer imparatorluklar gibi devletin devamlılığını sağlamaktır. Yani hükümdarlığın devamı için varis şarttır.
Aleksandra Fyodorovna kimdir?
Romanov Hanedanlığı'na gelin olarak gelen Alman prenses, Rus Çarı II. Nikolay'ın eşidir. I. Dünya Savaşı döneminde devletin başına geçmiş ve başarısız bir siyaset izlemiştir. 17 Temmuz 1918 yılında ailesi ile birlikte suikast sonucu ölmüştür. Aynı zamanda Aleksandra, İngiltere Kraliçesi Victoria'nın torunudur.
Türkistan'ın gözbebeği 10 cami