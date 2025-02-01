Hafta sonu rotası: Kars
"Türkiye'deki en eski Türkçe il adı" ünvanına sahip olan Kars şehrimiz, mimarisi, doğası ve turizm beldesi olmasıyla fazlaca rağbet gören bir yerdir. Bilhassa Ani Ören yerindeki yapılar ile tarihe bir yolculuğa çıkarır. Kars; Çıldır Gölü, Fethiye Camii, Kars Kalesi, Taş Köprü, Katerina Av Köşkü, Kümbet Camii, Menuçehr Camii, Namık Kemal Kültür Evi ve çok daha fazla hem kültürel hem doğal güzelleri bulunmaktadır. İşte, sizler için hafta sonu rotası olarak Kars'ta görülmesi gereken yerleri araştırdık.
📍 ANİ HARABELERİ
◻ Kars'ın sembol yapılarından olan Ani Harebeleri, şehir merkezinden 42 kilometre uzaklıktaki Ocaklı Köyü sınırları içinde bulunmaktadır. Ani Ören Yeri olarak bilinen bölgede vakti zamanında önemli bir ticaret yolu olan İpek Yolu geçer.
◻ İşte burası, Kafkasların Anadolu'ya giriş kapısı olmuştur. Bölgede; Ani Katedrali (Fethiye Camii), Aziz Prkitch Kilisesi, Gagik Kilisesi, Abughamrents Kilisesi, Genç Kızlar Kilisesi, Ebul Manuçehr Camii gibi yapılar vardır.
📍 ÇILDIR GÖLÜ
◻ Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü, Ardahan ile Kars şehrinin birleştiği yerde konumlanmıştır. Aynı zamanda bir tatlı su gölü olan bu yer, Kasım ve Nisan ayları arası donar. Bu da turizm açısından oldukça büyük bir artı getirir.
◻ Buz tutmuş gölün üstünde atlı kızak yapılmakta. Yılın dört mevsiminde balıkçılık faaliyetleri olan gölde "Eskimo usulü" olarak adlandırılan yöntemle balık avı mevcuttur.
📍 FETHİYE CAMİİ
◻ Kars'ın ihtişamını yansıtan yapı Fethiye Camii, Ani Ören Yeri'nde "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" olarak tescillenmiştir. Kentin güneyinde, Arpaçay vadisinin üst düzlüğünde yer almaktadır. Tarihi 1001 yılına kadar uzanır, Bagratlı Kralı I. Gagik'in eşi olan Katrenide tarafından inşa edilmiştir.
◻ Mimarı, İstanbul Ayasofya Camii'nin kubbelerini de onaran Tridat olduğu tahmin edilir. Eser, Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan'ın 1064 yılındaki fethi ile birlikte camiye dönüştürülmüştür. Sultan ilk cuma namazını da burada kıldırmış bundan ötürü de Fethiye Camii olarak da anılmaktadır.
📍 KARS KALESİ
◻ Şehrin sembollerinden biri de Kars Kalesi'dir. Kale, adını MÖ 130-127 senelerinde Kafkasya'dan gelerek çevreye yerleşen Karsak boyundan alan Kars ilinin kalesi şehrin kuzeyindeki bir tepede yer alır.
◻ Kalenin kitabesinde yer alan bilgiye göre Saltuklular döneminde, Sultan Melik İzzeddin'in emriyle Firuz Akay tarafından 1152 senesinde inşa edilmiştir.
📍 TAŞ KÖPRÜ
◻ Her kentin kendine mahsus tarihi bir köprüsü mevcut, Kars'ta da Karahanoğlu Taş Köprü adında da bir yapı mevcut. İnşası 1579 senesinde Osmanlı Padişahı III. Murat'ın emriyle başlatılmıştır.
◻ Kars Çayı'nın üzerinde ve Kars Kalesi'nin eteklerinde yer alan yapı, düzgün kesme bazalt taşından inşa edilmiştir. Mimari olarak üç tonoz kemerli ve üç gözlüdür. Güney kısmında, daha küçük boyutta, yuvarlak kemer formlu tahliye gözü bulunur.