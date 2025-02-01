Hafta sonu rotası: Kars

2 /10













📍 ÇILDIR GÖLÜ

◻ Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü, Ardahan ile Kars şehrinin birleştiği yerde konumlanmıştır. Aynı zamanda bir tatlı su gölü olan bu yer, Kasım ve Nisan ayları arası donar. Bu da turizm açısından oldukça büyük bir artı getirir.

◻ Buz tutmuş gölün üstünde atlı kızak yapılmakta. Yılın dört mevsiminde balıkçılık faaliyetleri olan gölde "Eskimo usulü" olarak adlandırılan yöntemle balık avı mevcuttur.