Kars Sarıkamış’taki Katerina Köşkü

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◼ Kars'ın bir ilçesi olan Sarıkamış'ta tarihi açıdan oldukça önemli mimari bir eser bulunuyor, Katerina Av Köşkü. Bu köşk için pek çok rivayet var, bunlardan biri de "gizli saray" olduğu yönündeki söylentiler.

◼ Bir diğeri ise 1896 yıllarında Rus Çarı II. Nikola, diğer adıyla Nikolay Aleksandroviç Romanov tarafından eşi Katerina için inşa ettirdiği yönündeki bilgiler.

Nikolay Aleksandroviç Romanov kimdir?

II. Nikolay ya da diğer adıyla Nikolay Aleksandroviç Romanov, Romanov hanedanına mensup tüm Rusya imparatorudur.