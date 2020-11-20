Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu: Çelebi Mehmed
Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu: Çelebi Mehmed
Çelebi Mehmet, Fetret Devrini bitiren padişah olduğu için Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olarak anılır. Kardeşlerine nazaran askeri ve devletin imkanları bakımından zayıf durumda olmasına rağmen zekası, azmi ve diplomatik kabiliyeti ile tahta tek başına çıkmaya muvaffak olmuştu. Anadolu'da hakimiyeti yeniden sağlamış; tahta geçtikten sonraki 8 yıllık hayatını mücadelelerle geçirmişti. Peki, Çelebi Mehmed kimdir?
Giriş Tarihi: 20.11.2020
18:12
Güncelleme Tarihi: 20.11.2020
18:15
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