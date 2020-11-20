Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu: Çelebi Mehmed

Arap ve Bizans tarihlerinde Kirişçi veya Kirî olarak lakap verilmiştir. İnalcık'a göre bu adlandırma Yunanca Kyrtzes "genç efendi" sözünden gelir. Bunların çeşitli kaynaklarda değişik açıklamaları bulunur.

Yay yapma özellikle yayın tutturulduğu ve çekildiği sert ipten kiriş yapma sanatını öğrenmiş olması, gençliğinde güreşçilik yapması, gençliğinde kendinin öldürülmesinden korkup bir kirişçinin yanında çıraklık yapması, gençliğinde yay kirişi ile boğulmak istenmesi şeklinde açıklamalar yapılmıştır.