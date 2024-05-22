Üçüncü Dünya Savaşı'nı engelleyen adam: Stanislav Petrov
Dünya tarihinin soğuk savaş dönemlerinde, insanlık bir kişinin cesareti ve doğru kararının önemiyle yüzleşti. Soğuk Savaş'ın gerilim dolu günlerinde, bir adamın sakinliği ve sağduyusu, muhtemel bir felaketi önlemeye yetti. Bu adam, Stanislav Petrov'du. Petrov kararlarıyla, Üçüncü Dünya Savaşı'nı engelleyen bir kahraman olarak tarihe geçti. Stanislav Petrov, 26 Eylül 1983 yılında, Sovyetler Birliği'nin nükleer savaş alarm sistemindeki bir hata sonucu karşılaştığı olağanüstü bir durumu yönetti.
Giriş Tarihi: 22.05.2024
08:59
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
09:06
🔴 7 Eylül 1939'da
Vladivostok yakınlarında bir Rus ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelen Petrov'un babası Yevgraf, II. Dünya Savaşı sırasında savaş uçağı pilotuydu, annesi ise bir hemşireydi.
🔴 Raisa ile evli olan Petrov'un
Dmitri adında bir oğlu ve Yelena adında bir kızı vardı. Eşi 1997 yılında kanser tedavisi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.
İNSANLIĞIN AY'LA BULUŞMASI: NEİL ARMSTRONG VE APOLLO 11 MACERASI
🔴
Petrov, Sovyet Hava Kuvvetleri'nin Askeri Havacılık Mühendisliği Akademisi'ne kaydoldu ve 1972'de mezun olduktan sonra Sovyet Hava Savunma Kuvvetleri'ne katıldı.
🔴 1970'lerin başında, NATO ülkelerinden gelebilecek
balistik füze saldırılarını tespit etmeye yönelik yeni erken uyarı sistemini denetleyen bir organizasyonda görevlendirildi.
Stanislav Petrov Üçüncü Dünya Savaşı'nı nasıl engelledi?
🔴 Petrov, 1972'de
Sovyet Hava Savunma Kuvvetleri'ne katıldı ve 'dan gelebilecek balistik füze saldırılarını tespit etmeyi amaçlayan yeni bir NATO erken uyarı sisteminin denetimini üstlendi.
🔴 1983 yılında,
Sovyetler Birliği Hava Savunma Kuvvetleri'ndeki görevi sırasında aldığı olağan dışı doğru bir karar, yanlışlıkla Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı nükleer bir saldırı başlatılmasını önledi. Bu karar, sadece bir hata sonucu 3. Dünya Savaşı'nı veya nükleer bir felaketi engellemekle kalmadı, aynı zamanda tarihsel bir dönemeç oldu.
UZAY İSTASYONUNDA UNUTULAN SOVYET KOZMONOT: SERGEİ KRİKALEV
Olası Nükleer savaşın başlamasına neden olan olay
Olayın Arka Planı
🔴 Bu olay,
Soğuk Savaş'ın en gergin dönemlerinden birinde gerçekleşti. Sovyetler Birliği'nin 14 SS-20/RSD-10 nükleer füzesini konuşlandırması, NATO'nun askeri komutanı tarafından Aralık 1979'da cevap olarak 108 adet nükleer füzesinin doğu Pershing II Ukrayna, Beyaz Rusya veya Litvanya'da bulunan hedefleri 10 dakika ve daha uzun menzil içine alacak şekilde yerleştirilmesi kararıyla karşılandı.
🔴 Sovyet liderlerinin
ABD'nin gizlice bir nükleer saldırı hazırlığı içinde olduğuna inanmaları, RYAN Operasyonu'nun başlatılmasına yol açtı. Bu operasyon, yurt dışındaki ajanların nükleer saldırı planlayan servis ve teknik personeli izlemesini ve gerektiğinde engellemesini veya karşılıklı imhayı tetiklemesini amaçlıyordu.
🔴 Bu süreçte,
ABD'nin Şubat 1981'den 1983'e kadar devam eden psikolojik operasyonları başladı. Bu operasyonlar, Sovyet radar güvenlik zayıflıklarını test etmek ve ABD'nin nükleer gücünü göstermek amacıyla tasarlanmıştı.
🔴 Amerikan bombardıman uçaklarının haftada birkaç kez Sovyet hava sahasına girip son anda geri dönmesini içeriyordu. Eski askeri yardım ve teknoloji müsteşarı
bu faaliyetlerin gösterildiği gizli " Dr. William Schneider Jr., eylem sonrası raporları" gördüğünde, olayları şu şekilde anlatıyor:
Bu durum, onları gerçekten rahatsız ediyordu. Bütün bunların ne anlama geldiğini bilmiyorlardı. Bir filo doğrudan Sovyet hava sahasında uçuyordu ve diğer radarlar yanıyordu. Bu nedenle birimler alarma geçiyordu. Ama son dakikada filo yön değiştirip ve eve geri dönüyordu.