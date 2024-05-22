Üçüncü Dünya Savaşı'nı engelleyen adam: Stanislav Petrov

Olayın Arka Planı

🔴 Bu olay, Soğuk Savaş'ın en gergin dönemlerinden birinde gerçekleşti. Sovyetler Birliği'nin 14 SS-20/RSD-10 nükleer füzesini konuşlandırması, NATO'nun askeri komutanı tarafından Aralık 1979'da cevap olarak 108 adet Pershing II nükleer füzesinin doğu Ukrayna, Beyaz Rusya veya Litvanya'da bulunan hedefleri 10 dakika ve daha uzun menzil içine alacak şekilde yerleştirilmesi kararıyla karşılandı.

🔴 Sovyet liderlerinin ABD'nin gizlice bir nükleer saldırı hazırlığı içinde olduğuna inanmaları, RYAN Operasyonu'nun başlatılmasına yol açtı. Bu operasyon, yurt dışındaki ajanların nükleer saldırı planlayan servis ve teknik personeli izlemesini ve gerektiğinde engellemesini veya karşılıklı imhayı tetiklemesini amaçlıyordu.