Büyük Friedrich Koca Ragıb Paşa'yı nasıl yenemedi?
Aldığı kararlar ve giriştiği harekatlarla modern Avrupa haritasını şekillendiren Prusya Kralı II. Friedrich, Avusturya ile girdiği savaşta yeni bir cephe açarak ordusunu rahatlatmak istedi. Bu meyanda Osmanlılara yanaşan Prusya Kralı, karşısında Osmanlı tarihinin en önemli bürokratlarından biri olan Şair Koca Ragıb Paşa'yı buldu. Aylar süren akıl oyunlarını kazanan Ragıb Paşa, sağduyusu ile Devlet-i Aliyye'yi büyük bir savaştan kurtarmıştı.
Giriş Tarihi: 23.11.2023
17:41
Güncelleme Tarihi: 23.11.2023
17:50
➡ Tarih, pek çok
sebep-sonuç ilişkisinin şekillendirdiği bir bilim. Bu meyanda I. Dünya Savaşı'nın öncüsü olarak kabul edilen "Yedi Yıl Savaşları" Avrupa haritasını şekillendirmişti.
Yedi Yıl Savaşları nedir?
Prusya ve İngiltere karşısında Avusturya, Rusya, Fransa ve İspanya'nın çatıştığı savaş, I. Dünya Savaşı'nın öncüsü, atası olarak kabul edilir.
➡ Bu savaş sırasında
Osmanlıları yanlarında savaşa sokmak isteyen Prusya Kralı II. Friedrich, deneyimli Osmanlı Sadrazamı Koca Ragıb Paşa'ya takılacaktı.
AMERİKA'NIN KANLI YÜKSELİŞİ
➡ Fikirleri ve reformlarıyla
Prusya'yı Avrupa'nın en büyük devletlerinden biri haline getiren Büyük Friedrich, Osmanlıları siyasi ve askeri olarak kullanmak istiyordu.
➡ Bu sebeple
para teklifinde bulunmuş, kaybedilen ve Avusturya'nın elinde kalan Macaristan topraklarını vaat etmiş hatta yeniçerileri dahi kışkırtmayı denemişti.
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Mason teşkilatına üye olan, Avrupa tarihinin önemli isimlerinden II. Friedrich, bilhassa Fransız aydınlarıyla ülkesinde bir düşünce devrimini ateşledi.
Mason teşkilatı nedir?
Tarihin en gizli örgütlerinden biri olarak kabul edilir. Tam adı, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Topluluğu'dur.
➡
Tarım, eğitim,askeriye gibi alanları önemseyen ve orduda ciddi reformlar yapan K ral, en çok eğitim alanında kalkınmayı önemsiyordu.
DÜNYA TARİHİNİN EN GİZEMLİ 10 EZOTERİK ÖRGÜTÜ
➡ Bir Orta Avrupa Devleti olması sebebiyle Veraset Savaşları'nda ciddi problem yaşayan
Prusya liderinin aklında tek bir düşünce vardı.
➡ O fikir;
Osmanlıların Prusya'nın yanında savaşa dahil olmasıydı. Böylece Avusturya orduları ikiye bölünecek ve böylece Prusya'nın işi kolaylaşacaktı.
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1756 yılında Büyük Friedrich, İstanbul'a bir elçi göndererek Osmanlı Devleti'ne Rusya ve Avrupa karşısında bir ittifak teklifinde bulundu.
➡ Bu antlaşma,
Prusya ve Osmanlı'nın Avusturya ve Rusya karşısında ortak hareket etmesi esasına dayalıydı. Esasında Avusturya ve Rusya, Osmanlı'nın önemli düşmanlarıydı.
BALKANLARIN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİREN SAVAŞ