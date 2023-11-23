Büyük Friedrich Koca Ragıb Paşa'yı nasıl yenemedi?

➡ Tarih, pek çok sebep-sonuç ilişkisinin şekillendirdiği bir bilim. Bu meyanda I. Dünya Savaşı'nın öncüsü olarak kabul edilen "Yedi Yıl Savaşları" Avrupa haritasını şekillendirmişti.

Yedi Yıl Savaşları nedir?

Prusya ve İngiltere karşısında Avusturya, Rusya, Fransa ve İspanya'nın çatıştığı savaş, I. Dünya Savaşı'nın öncüsü, atası olarak kabul edilir.

➡ Bu savaş sırasında Osmanlıları yanlarında savaşa sokmak isteyen Prusya Kralı II. Friedrich, deneyimli Osmanlı Sadrazamı Koca Ragıb Paşa'ya takılacaktı.

AMERİKA'NIN KANLI YÜKSELİŞİ