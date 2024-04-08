Evliya Çelebi'nin şahit olduğu ameliyat

47 ÜLKE 257 ŞEHİR

🔸 Çok gezen mi bilir yoksa çok okuyan mı? Bu sorunun cevabı tartışılır ancak dünyaca ünlü meşhur seyyahlarımızdan olan Evliya Çelebi ömrü boyunca tam 47 ülke ve 257 şehir gezmiştir.

🔸 Bu da onu fazla bilge bir insan kılmıştır. Her bir ülkenin tarihi, yaşanmışlığı onun hafızasında bir bilgi olarak yer edinmiş ve kalemi vasıtasıyla büyük eseri Seyahatname'ye aktarmıştır.