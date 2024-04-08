Evliya Çelebi'nin şahit olduğu ameliyat
Türk tarihine damga vurmuş gezgin ve yazar Derviş Mehmed Zilli tam adıyla Evliya Çelebi, 17. yüzyılda yaşam sürmüş önemli bir simadır. 50 yılı aşkın bir süre zarfında Avrupa, Mısır ve Asya'yı gezmiş; şahit olduğu, gördüğü her olayı 10 ciltlik Seyahatname adlı eserinde anlatmıştır. Bir gün yolu Kırım'a düşen Çelebi, burada çok ilginç bir ameliyata tanık olmuştur.
Giriş Tarihi: 08.04.2024
14:30
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
16:51
47 ÜLKE 257 ŞEHİR
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Çok gezen mi bilir yoksa çok okuyan mı? Bu sorunun cevabı tartışılır ancak dünyaca ünlü meşhur seyyahlarımızdan olan Evliya Çelebi ömrü boyunca tam şehir gezmiştir. 47 ülke ve 257
🔸 Bu da onu fazla bilge bir insan kılmıştır. Her bir ülkenin tarihi, yaşanmışlığı onun hafızasında bir bilgi olarak yer edinmiş ve kalemi vasıtasıyla büyük eseri
'ye aktarmıştır. Seyahatname
Zamanı aşan seyyah: Evliya Çelebi
EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNAMESİ
EVLİYA ÇELEBİ VE SEYAHATNAMESİ
🔸 Asıl ismiyle
Derviş Mehmed Zillî, 70 yılı aşkın bir ömür yaşamış ve hayatının 50 yılını seyahatlerde geçirmiştir. Çelebi'nin yaşadığı dönemde Osmanlı, çok geniş coğrafyalarda hüküm sürmektedir.
🔸 Çelebi tam
26 milyon kilometrekare yüz ölçümüne sahip bu toprakları gezmiştir. 'nde; 10 ciltlik Seyahatnamesi anlatmıştır. Anadolu, Rumeli, Suriye, Irak, Mısır, Girit, Hicaz, Ukrayna, Romanya, Slovakya, Transilvanya, Moldovya, Avusturya, Macaristan, Polonya, Almanya, Hollanda, Bosna-Hersek, Dalmaçya, Güney Rusya, Kırım, Kafkasya, İran, Mısır, Habeşistan ve Sudan'ı
EVLİYA ÇELEBİ KİMDİR?
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ile tarihe damga vuran Seyahatnamesi Evliya Çelebi, 25 Mart 1611 yılında İstanbul Unkapanı'nda dünyaya gelmiştir. Derviş Mehmed Zillî, nüfuslu biri olduğunu belirtmek için eserinde dünyaya geldiğinde evlerinde yetmiş kadar ulema ve meşâyih bulunduğunu söylemiştir.
Meşâyih ne demek?
Meşayih sözcüğü, çoğul bir kelimedir ve şeyhler manasına gelmektedir.
20 maddede seyyah-ı alem Evliya Çelebi kimdir?
SEYYÂH-I ÂLEM
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Seyyâh-ı âlem, doğumundan ölümüne kadar 6 Osmanlı padişahı zamanında yaşamıştır. Bu padişahlar sırasıyla; I. Ahmed, I. Mustafa, II. Osman, IV. Murat, I. İbrahim, IV. İbrahim'di. Gençlik yılları IV. Murat.
🔸 Evliya Çelebi, Osmanlı'nın duraklama olarak adlandırılan döneminde yaşam sürmüştür. Çelebi, Seyahatname adlı eserinde kendinden;
nedim-i beni âdem Evliya-yı bî-riyâ yani olarak bahseder. "dünya gezgini, insanoğlunun dostu"
EVLİYA ÇELEBİ KAÇ DİL BİLİYORDU?
EVLİYA ÇELEBİ VE YABANCI DİLLERİ
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Evliya Çelebi, ana dili olan Türkçe haricinde Farsça ve Rumca; babasının arkadaşı 'dan ise Simyon Usta Latince ve Yunanca öğrenmiştir.
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Derviş Mehmed Zillî, seyahatlerine yardımcı olması bakımından köyleri tahrir etmek ve vergi toplamak gibi görevleri kabul etmiştir. Aynı zamanda elçi kafileleri ile yolculuk yapma fırsatı yakalamış ve bunu değerlendirmiştir.
Evliya Çelebi'nin hac yolculuğu