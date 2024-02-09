İsrail’in Gazze’deki insani ve kültürel soykırım planı

🔴 "Soykırım" terimi 1944 öncesine kadar kullanılmamaktaydı. Soykırım, bir grubun varlığını ortadan kaldırma amacıyla belirli gruplara karşı işlenen şiddet içeren suçlara karşılık gelen çok özel bir terimdir. Bu terim, Yunanca "geno" kelimesiyle (ırk ya da kabile anlamında) ve Latince "cide" kelimesiyle (öldürmek anlamında) birleştirilerek "genocide" (soykırım-holokost) kelimesini ortaya çıkarmıştır.

🔴 9 Aralık 1948'de, Birleşmiş Milletler, Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi' ni kabul etti. Sözleşme, "soykırım"ı sözleşmeye taraf olan ulusların "önleme ve cezalandırma yükümlülüğünü üstlendiği" bir uluslararası suç olarak tanımladı. Soykırımın tanımı bu Sözleşme'de aşağıdaki gibi yapılmıştır:

1- Gruba mensup olanların öldürülmesi,

2- Grubun mensuplarına ciddi surette bedensel ya da zihinsel zarar verilmesi,

3- Grubun bütünüyle ya da kısmen, fiziksel varlığını ortadan kaldıracağı hesaplanarak, yaşam şartlarını kasten değiştirmek,

4- Grup içinde doğumları engellemek amacıyla önlemler almak,

5- Gruba mensup çocukları zorla bir başka gruba nakletmek,