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Bayrama hazırlık: Arefe

Bayramdan bir önceki gün için kullanılan arefe tabiri, Müslümanlar için bir arınma ve temizlenme mevsimine geçişi simgeler. Toplumsal, dini ve kültürel hafızamızda ciddi bir yeri olan arefe kavramı, Resulullah'ın (SAV) hadislerinin de bulunduğu manevi bir zaman dilimidir. Fazilet ve maneviyat yüklü arefe günü, Müslümanların günahtan uzaklaşma ve tevbe etmeleri için güzel, müstesna bir vesiledir.

Giriş Tarihi: 27.06.2023 12:31
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Arafat'ın diğer adı olan arefe, Kurban Bayramı'ndan bir gün öncesi için kullanılan bir tabirdir. Zamanla bu tabişr Ramazan Bayramı evveli için de kullanılsa da aslı Kurban Bayramı'na has bir kavramdır.

◾ Zamanla Anadolu'da önemli günlerin öncesi için de kullanılan arefe kavramı, esasında Kurban Bayramı'na özel bir tabir olarak İslam kültüründe kendine yer bulur.

KURBAN İBADETİ HAKKINDA

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AREFE NE DEMEK?

◾ Sözlük manası bildi, anladı anlamlara gelen arefe, aynı zamanda Hac ibadetinin en kuvvetli farzı olan vakfenin gerçekleştiği Arafat'ın da diğer adıdır.

Vakfe nedir?

Hac farizası esnasında Hacı adaylarının Arafat ve Müzdelife bölgelerinde beklemesini ifade eder.

Arafat neresidir?

Hac ibadetinin en önemli rüknü olan vakfenin gerçekleştiği yer olan Arafat, Mekke'nin doğusunda yer alır.

◾ Arafat adının nereden geldiğine dair üç ayrı rivayet bulunur. İlk görüşe göre Hz. Adem (AS) ile Hz. Havva dünyaya indirildikten sonra ilk kez burada buluşmuşlardır. İkinci görüşe göre Hz. İbrahim (AS), Hz. İsmail (AS) ile alakalı rüyayı bir daha görerek bu rüyanın "rahmani bir rüya" olduğunu bu günde anlamıştır. Üçüncü görüşe göre ise Hz. İbrahim'in (AS), Cebrail'e (AS) Hac farizası ile alakalı "areftü" yani bildim, anladım şeklinde cevap vermesidir.-

ARAFAT VAKFESİ NEDİR?

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AREFE'NİN FAZİLETİ

Hac ibadetinin rükünlerinden olan vakfenin Zilhicce ayının 9. günü, arefe günü yapılması bu güne özel bir anlam yükler. Ayrıca bayram hazırlıklarının yoğun olması ve kişinin tevbeye yönelmesi arefe gününü İslam kültüründe müstesna bir mevkiye çıkarır.

MÜSLÜMANLARA BAYRAMI MÜJDELEYEN GÜN

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Resulullah (SAV) buyurdu:

"Allahın daha çok kulunu ateşten kurtardığı Arefe gününden başka bir gün yoktur. O gün yaklaştığında Allah meleklere şöyle diyerek övünür: Bu kullarım ne dilediler?

(Müslim, Hacc / Nesai, Hacc 194)

◾ Peygamber Efendimiz (SAV) bu hadis-i şerifinde arefe günündeki tevbe ve bağışlanmaya dikkat çekerek Müslümanların arefe gününde Hak Teala'dan kurtuluşlarını istemelerini tavsiye eder.

TÖVBE İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

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Resul- i Ekrem (SAV) buyurdu:

"Ramazan ve Kurban Bayramı gecelerini, sevabını Allah'tan umarak ihya edenin kalbi (bütün kalplerin öldüğü günde) ölmeyecektir."

(İbn Mace, Sıyam 68)

◾ Bayram geceleri biz müminler için rahmet deryasından faydalanma, günahlardan arınmak için güzel ve teşvik edici zaman dilimleridir. Bu vakitleri tevbe ile geçirmek Resulullah (SAV) tarafından da tavsiye edilir.

TÖVBE: RABBE YÖNELİŞİN, O'NA DÖNÜŞÜN ADI

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