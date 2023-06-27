Bayrama hazırlık: Arefe

◾ Arafat'ın diğer adı olan arefe, Kurban Bayramı'ndan bir gün öncesi için kullanılan bir tabirdir. Zamanla bu tabişr Ramazan Bayramı evveli için de kullanılsa da aslı Kurban Bayramı'na has bir kavramdır.

◾ Zamanla Anadolu'da önemli günlerin öncesi için de kullanılan arefe kavramı, esasında Kurban Bayramı'na özel bir tabir olarak İslam kültüründe kendine yer bulur.

KURBAN İBADETİ HAKKINDA