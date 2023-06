Bayrama hazırlık: Arefe

AREFE NE DEMEK?

◾ Sözlük manası bildi, anladı anlamlara gelen arefe, aynı zamanda Hac ibadetinin en kuvvetli farzı olan vakfenin gerçekleştiği Arafat'ın da diğer adıdır.

Vakfe nedir?

Hac farizası esnasında Hacı adaylarının Arafat ve Müzdelife bölgelerinde beklemesini ifade eder.

Arafat neresidir?

Hac ibadetinin en önemli rüknü olan vakfenin gerçekleştiği yer olan Arafat, Mekke'nin doğusunda yer alır.

◾ Arafat adının nereden geldiğine dair üç ayrı rivayet bulunur. İlk görüşe göre Hz. Adem (AS) ile Hz. Havva dünyaya indirildikten sonra ilk kez burada buluşmuşlardır. İkinci görüşe göre Hz. İbrahim (AS), Hz. İsmail (AS) ile alakalı rüyayı bir daha görerek bu rüyanın "rahmani bir rüya" olduğunu bu günde anlamıştır. Üçüncü görüşe göre ise Hz. İbrahim'in (AS), Cebrail'e (AS) Hac farizası ile alakalı "areftü" yani bildim, anladım şeklinde cevap vermesidir.-

ARAFAT VAKFESİ NEDİR?