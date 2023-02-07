Depremde yıkılan tarihi Gaziantep Kalesi

GAZİANTEP

🔸 Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Akdeniz'in birleştiği mevkide bulunan Gaziantep şehri, konum itibari ile oldukça önemli bir noktada yer alır. Şehrin doğusunda Şanlıurfa, batısında Osmaniye illeri bulunur. Kentin güneyinde Kilis ve Suriye, kuzeyinde Kahramanmaraş, kuzeydoğusunda Adıyaman, güneybatısında ise Hatay illeri bulunur. Kent, uygarlıklar beşiği Mezopotamya ve Akdeniz arasında köprü görevi üstlenir. Doğu Anadolu bölgesi illerinin kesişim yeri olması nedeniyle eski çağlardan itibaren insan topluluklarının yerleşim alanı olmuş ve medeniyetler tarihine yön vermiştir.

🔸 Türkiye'nin tarihi ve turistik değerleri ile dikkat çeken bu şehir geçmişte Asurlular, Babiller, Hurriler, Büyük İskender, Romalılar, Persler, Araplar, Bizanslılar, Abbasiler ve Selçuklular, Osmanlılar gibi birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapar. Yüzyıllar boyunca insanlığın ilgisini çeken yörede; çeşitli kültürlere ait tapınaklar, höyükler, hamamlar farklı dinlere ait yapılardan cami, kilise gibi tarihi kalıntılar bulunur.