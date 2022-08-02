Kutsal topraklarda yıkılan son Osmanlı: Ecyad Kalesi

🔹 Osmanlı himayesine aldığı topraklar içerisinde Mekke, Medine ve Kudüs gibi kutsal mekanlara büyük değer verdi. Devlet-i Aliyye bu ihtiramın tezahürü olarak bir taraftan mevcut yapıları tamir ve yenileme çalışmalarını sürdürürken, bir taraftan da ihtiyaç görülen yeni yapıları inşa etmekten geri durmadı.

🔹 Hac ibadetinin sağlıklı şekilde yerine getirilmesi için Hicaz bölgesinde, yol güzergahlarının onarımı ve güvenliğin sağlanması konusuyla sultanlar bizzat ilgilendi.

20 maddede Abdülhamid'in emaneti; Hicaz Demiryolu