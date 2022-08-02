Kutsal topraklarda yıkılan son Osmanlı: Ecyad Kalesi
Osmanlı Devleti 1781 yılında, Kabe'yi düşman saldırılarından korumak için Ecyad Kalesi'ni inşa etti. Özellikle l. Dünya Savaşı'nda "Türk Garnizonu" olarak kullanılan kale, kutsal toprakların muhafazasında kilit rol oynadı. Peki, 2002 yılında yıkılarak yerine Mekke Tower'ın inşa edildiği Ecyad Kalesi'nin özellikleri nelerdi?
Giriş Tarihi: 02.08.2022
13:21
Güncelleme Tarihi: 02.08.2022
18:05
🔹 Osmanlı himayesine aldığı topraklar içerisinde
Mekke, Medine ve Kudüs gibi kutsal mekanlara büyük değer verdi. Devlet-i Aliyye bu ihtiramın tezahürü olarak bir taraftan mevcut yapıları tamir ve yenileme çalışmalarını sürdürürken, bir taraftan da ihtiyaç görülen yeni yapıları inşa etmekten geri durmadı.
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Hac ibadetinin sağlıklı şekilde yerine getirilmesi için Hicaz bölgesinde , yol güzergahlarının onarımı ve güvenliğin sağlanması konusuyla sultanlar bizzat ilgilendi.
20 maddede Abdülhamid'in emaneti; Hicaz Demiryolu
🔹 Osmanlı padişahları
kutsal toprakları imar ederek, yatırım yaparak kendi güç ve iktidarlarını devam ettirdi ve hilafet prestijlerini sürekli kıldılar.
🔹 Bölgede kurdukları vakıflarla da
kutsal beldelere gelen yardımların verimli bir şekilde kullanılmasını sağladılar.
İslam mimarisinin kıblesi: Kabe
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Ecyad Kalesi de Osmanlının kutsal topraklarda Kabe'ye gerçekleşebilecek saldırılara karşı Kabe'nin hemen yanı başındaki tepeciğe kurulmuş stratejik bir üstü.
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1781 yılında Mekke'de inşa edilen Osmanlı kalesi, özellikle l. Dünya Savaşı'nda kutsal ve manevi bir değer olarak korunması gereken Kabe'nin muhafızı olma görevini yerini getirdi.
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İngilizler, Arap Yarımadası'nda stratejik faaliyetler sürdürerek Araplarla iş birliği yapmayı hedeflediler.
🔹 Bu noktada Ecyad Kalesi ve Kabe-i Muazzama için hayatları pahasına mücadele eden
Osmanlı neferlerinin yüksek çabası, uzun yıllar bu topraklara namahrem ellerin değmesine engel olmaktı.
Mekke ve Medine'nin 140 yıllık tasvirleri
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10 Haziran 1916 yılında Mekke Şerifi Hüseyin, Türkleri hedef alan cihat fetvasını yayımlamasıyla, Mekke'de Osmanlı İmparatorluğu aleyhine bir isyan patlak verir. Ecyad Kalesi merkezinde konuşlanan Türklerin teslim olması istenir.
🔹 Ancak mübarek toprakları bırakmak istemeyen
Osmanlılar, teslim olmaz ve çatışma başlar. Yirmidört gün boyunca çetin bir mücadele veren Türk askeri yardım gelmemesiyle gücünü kaybeder.
Mekke Su Yolu'nda iki kadın sultan
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399 yıl boyunca Mekke topraklarını baş üstünde tutan, canını feda edercesine muhafaza eden Osmanlı, kutsal topraklardaki hakimiyetini 4 Temmuz 1916'da kaybeder.
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Mekke topraklarındaki Osmanlı egemenliğinin sona ermesiyle beraber, Ecyad Kalesi de stratejik önemini yitirir. Kale kısa bir süre içerisinde Suudların hakimiyeti altına girer.
Medeniyetin kökleri: Şehirler