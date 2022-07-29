Osmanlı kalelerinin reisi: Dizdar

🔵 Tarihin önemli tanıklarından biri de kalelerdir. Nitekim kale aynı zamanda şehir demektir. Bu olmazsa olmaz yapıdan sadece İstanbul'da, ondan fazla bulunur.

🔵 Askeri mimarinin bir ürünü olan kale; sur, hisar, burç gibi eklemeleri içererek tarihe yön veren devletlerin önemli bir parçasını oluşturur.

🔵 Kalenin kelime manası, "tırmanılması zor, çıkılamayan bir dağdan kopan büyük kaya parçası veya dağ gibi büyük bulut" anlamlarına gelir.