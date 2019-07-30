Kazım Karabekir’in tarih-inceleme türündeki 10 kitabı
Kumandanlığı ve devlet adamlığı ile tanıdığımız Kazım Karabekir, çok sayıda eser kaleme almış bir isim. Vatan savunması sırasında esir, cephede muzaffer bir kumandan, diplomat, yetimler babası, milletvekili, muhalif bir siyasetçi ve idamla yargılanan bir sanık… Tüm bu sıfatların sahibi olan Kazım Karabekir, 65 yıllık ömrüne 68 eser sığdırarak Türk tarihinin en çok eser veren generali oldu. Osmanlıca basılan Nutuk'un kenarlarına düştüğü notlardan 3 bin 975 sayfalık bir eser ortaya çıktı ve Karabekir, yakın tarihin gerçeklerine bir kez daha ışık tuttu. Kazım Karabekir'in tarih-inceleme türünde yazdığı 10 kitabını sizlerle buluşturuyoruz.
Giriş Tarihi: 30.07.2019
15:31
Güncelleme Tarihi: 30.07.2021
13:00
EVİNE YAPILAN BASKINDA ALINARAK KAYBEDİLDİ
Kazım Karabekir'in kaleme aldığı
Tarihte Kars ve Etrafı adlı eser, Karabekir'in Sarıkamış'ta kurduğu Varlık gazetesinde 25 Ağustos 1921-17 Temmuz 1922 tarihleri arasında 34 sayı tefrika edilerek yayımlanmıştır.
Daha sonra
Kars Tarihi adıyla genişlettiği bu eser, 1933 yılında evine yapılan baskında alınarak kaybedilmiştir.
İTALYA’NIN İNGİLTERE KARŞISINDA MAĞLUP OLACAĞINI SÖYLEDİ
Kazım Karabekir'in kaleme aldığı
İtalya-Habeş adlı eser, 1935 yılında İstanbul'da yayımlanmıştır.
Bölge hakkında bilgi veren Karabekir, 438 sayfalık bu eserinde İtalya'nın İngiltere karşısında başarısız olacağı kanaatindedir.
Kazım Karabekir'in eserinin başında yazdığı
"Uluslar birbirlerini sevmezler, çıkarları derecesinde sever görünürler" sözü oldukça dikkat çekicidir.
Konumu ve doğal zenginlikleri ile Afrika'nın paylaşımına nispeten geç katılmış olan İtalya'nın payına düşen Habeşistan ile sömürgeci Batılı devletlerin, tabii zenginliklerine göz diktikleri ülkelere bakış ve davranışlarını gözler önüne seren Kazım Karabekir, bu eserinde İngiliz-Fransız-İtalyan siyaset ve menfaatlerinin yakın geçmişteki çatışmalarını yansıtıyor.
PEK ÇOK DEFA BASKISI YAPILDI
Kazım Karabekir'in kaleme aldığı
İngiltere- İtalya ve Habeş adlı eser, 1935 yılında İstanbul'da yayımlanmıştır.
İlkinin devamı niteliğinde olan 127 sayfalık eserin daha sonra pek çok defa baskısı yapılmıştır. Karabekir'in eserine başlarken kaleme aldığı şu satırlar oldukça ilgi çekicidir:
"Kâinatın hiçbir hadisesi ansızın ortaya çıkmaz. Her şeyin bir öncesi vardır. Bunlar bilinmezse gündelik gazete ve ajans haberleri verilen bilgiler kadarıyla hareket ettiklerinden şaşırtıcı olabilirler. İtalya-Habeş harbi de bunun en açık bir misalidir. Kaç defa harp olmayacak diye gazeteler kalın başlıklarla yazdılar. Buna inananlar o kadar çoktu ki bunlar arasında bazı Habeş diplomatları da vardı. Bunların hükümetlerine "İtalyanlar fazla şeyler koparmak için blöf yapıyor, harbe girişmeyeceklerdir" demeleri ne büyük gaflet olmuştur. Şüphesiz ki İtalyanlar propaganda yapıyorlar ve Habeşlileri gafil avlamak istiyorlar."
BİRİNCİ CİHAN HARBİNE NEDEN GİRDİK?
Kazım Karabekir'in kaleme aldığı
Birinci Cihan Harbine Neden Girdik? adlı eserin ilk cildi, 1937 yılında İstanbul'da yayımlanmıştır. Dört ciltlik bu eserin ikinci cildi Cihan Harbine Neden Girdik, Nasıl Girdik, Nasıl İdare Ettik ismini taşır.
Üçüncü cilt,
Erzincan ve Erzurum'un Kurtuluşu, dördüncü cilt ise Sarıkamış, Kars ve Ötesi adını taşır. Çok baskı yapan bu seri eser, aynı zamanda Kazım Karabekir'in içinde yer aldığı savaşın tanıklığını da içerir.
Kazım Karabekir Paşa, Cihan Harbi esnasında Erkan-ı Harbiyye-i Umumiyye İstihbarat Şubesini idare etmiş, harp müddetince de Çanakkale, Irak ve Kafkas cephelerinde fırka kumandanlığı, Ordu Erkan-ı Harbiye Reisliği, Kolordu Kumandanlığı ve Ordu Kumandanlığı vekâletinde bulunmuştu.
'ANADOLU İSTİLASINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN ERMENİSTAN'I KURACAKLAR'
Kazım Karabekir'in kaleme aldığı 218 sayfalık
Ermeni Dosyası adlı eser, 1994 yılında İstanbul'da yayımlanmıştır.
Karabekir'in aynı konuda önceki eserlerini tamamlayan
Ermeniler Nereden Geldiler, Nereye Gidiyorlar adlı incelemesinin bir yayınıdır. Onun bir komutan olarak Ermenilere nasıl baktığını, o dönemde gerçekleşen olaylara bakışını anlayabilmek açısından oldukça önemli bir eserdir. Ermenistan'ın kuruluşundan önce yazdıkları ise dikkat çekicidir:
"Rusya, büyük bir Ermenistan kurmayı, Anadolu istilasını kolaylaştırmak için çıkarlarına uygun gördüğünden dünyanın dört bucağına yayılarak nice yüzyıllardan beri hayatlarını düzene sokmuş olan Ermenileri memleketlerine döndürmeye uğraşmakta ve başta Ermeniler ve Türkler olmak üzere bütün dünyanın rahatını ve emniyetini sarsmaktadırlar."