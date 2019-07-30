Kazım Karabekir’in tarih-inceleme türündeki 10 kitabı

Kazım Karabekir'in kaleme aldığı İngiltere-İtalya ve Habeş adlı eser, 1935 yılında İstanbul'da yayımlanmıştır.

İlkinin devamı niteliğinde olan 127 sayfalık eserin daha sonra pek çok defa baskısı yapılmıştır. Karabekir'in eserine başlarken kaleme aldığı şu satırlar oldukça ilgi çekicidir:

"Kâinatın hiçbir hadisesi ansızın ortaya çıkmaz. Her şeyin bir öncesi vardır. Bunlar bilinmezse gündelik gazete ve ajans haberleri verilen bilgiler kadarıyla hareket ettiklerinden şaşırtıcı olabilirler. İtalya-Habeş harbi de bunun en açık bir misalidir. Kaç defa harp olmayacak diye gazeteler kalın başlıklarla yazdılar. Buna inananlar o kadar çoktu ki bunlar arasında bazı Habeş diplomatları da vardı. Bunların hükümetlerine "İtalyanlar fazla şeyler koparmak için blöf yapıyor, harbe girişmeyeceklerdir" demeleri ne büyük gaflet olmuştur. Şüphesiz ki İtalyanlar propaganda yapıyorlar ve Habeşlileri gafil avlamak istiyorlar."