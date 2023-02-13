Depremde yıkılan 14 asırlık Habib-i Neccar Camii
Asrın afeti olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde gerçekleşen depremler başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere toplam on ilde büyük hasarlara neden oldu. Gaziantep Kalesi, Beyazhan gibi yüzyıllardır ayakta olan tarihi yapıların etkilendiği depremde, Hatay'da bulunan 14 asırlık Habib-i Neccar Camii de ciddi şekilde zarar gördü. Minaresinin ve kubbesinin tamamen yıkıldığı cami, depremin boyutunu gözler önüne serdi.
Giriş Tarihi: 13.02.2023
15:30
Güncelleme Tarihi: 13.02.2023
16:22
HATAY BÖLGESİ
🔸 Yüzyıllardır ayakta olan ve büyük
Kahramanmaraş depreminde yıkılan Habib-i Neccar Camii, depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunur.
🔸 Depremden etkilenen bölgenin tarihi
Helenistik Dönem ve Roma Çağı'na dayanır. Büyük İskender'in generallerinden l. Selevkos tarafından "Asi kıyısındaki Antakya" adıyla M.Ö. 300'de kurularak günümüze kadar gelen Antakya, yüzyıllardır insanlığın yaşam merkezlerinden olan kadim bir coğrafyadır.
Deprem bölgesinde zarar gören tarihi yapılar
HABİB-İ NECCAR CAMİİ'NİN TARİHİ
🔸 Antakya; coğrafi konumu, akarsu vadileri, doğal geçitleri ile tarih boyunca
Orta Doğu coğrafyasını Anadolu ve Akdeniz'e bağlamış, ticaret ve kültürel faaliyetlerin kesişim noktası olmuştur.
🔸 Bölgenin
İslam hakimiyetine geçmesi ise 638 yılında gerçekleşir. Bu tarihten sonra kentte İslam kimliğini yansıtan bir çok yapı inşa edilir.
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Anadolu'nun bilinen ilk camii olarak kabul edilen Habib-i Neccar Camii, tarihten günümüze kalan önemli eserlerden biri olmuştur.
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Müslüman Arapların Anadolu'yu fethettikten sonra 638 yılında inşa ettiği, İslam tarihinin önemli bir sembolü olan Habib-i Neccar Camii ilk önce Roma dönemine ait eski bir pagan tapınağı üzerine inşa edilir.
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Daha sonra tamamen camiye dönüştürülen yapı yüzyıllar boyunca Müslümanlar için büyük bir önem arz eder. Avlusu 19. yüzyıldan kalma olan cami, son halini Osmanlı döneminde alır.
Asrın en büyük felaketi: Kahramanmaraş depremi
MİMARİSİ
🔸 Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan cami, zaman içinde eklenen
medrese, şadırvan yapıları ile gelişerek geniş bir külliye halini alır. Etrafı medrese odaları ile çevrili olan caminin avlusunda bulunan şadırvan, 19. yüzyıl mimarisinin zarif bir yansımasıdır.
🔸 Tarihi yapının ana girişi, avlunun doğusunda yer alan
taç kapıyla sağlanır. Eyvan biçiminde düzenlenmiş olan taç kapının kütlesi, avlu duvarından yüksek olarak yapılmıştır.
Eyvan nedir?
İslam mimarisinin en önemli amillerinden biri olan eyvan, iç avluya açılan üç tarafı kapalı, üstü tonoz örtülü bir yapıdır. Özellikle İran ve Orta Asya'da cami, medrese, bimaristan gibi binalarda kullanılır.
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Kesme taşlardan inşa edilen caminin tek minaresi bulunur. Mimarı kesin olarak bilinmemekle birlikte yapıyı tekrardan inşa eden kişinin Sultan Baybars olduğu bilinir. Habib-i Neccar Camii'nin medresesinde Sultan Baybars'a ait kitabeler yer almaktadır.
Sultan Baybars kimdir?
620'de Kıpçak ülkesinde doğan Baybars, Mısır Memlükleri'nin sultanı ve Moğol istilasını durduran kişidir.
İhmal edilmiş hazine: Osmanlı mimarisi