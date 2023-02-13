Depremde yıkılan 14 asırlık Habib-i Neccar Camii

HATAY BÖLGESİ

🔸 Yüzyıllardır ayakta olan ve büyük Kahramanmaraş depreminde yıkılan Habib-i Neccar Camii, depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunur.

🔸 Depremden etkilenen bölgenin tarihi Helenistik Dönem ve Roma Çağı'na dayanır. Büyük İskender'in generallerinden l. Selevkos tarafından "Asi kıyısındaki Antakya" adıyla M.Ö. 300'de kurularak günümüze kadar gelen Antakya, yüzyıllardır insanlığın yaşam merkezlerinden olan kadim bir coğrafyadır.

Deprem bölgesinde zarar gören tarihi yapılar