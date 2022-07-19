İhmal edilmiş hazine: Osmanlı mimarisi

Mimarlık ve mühendislik arasındaki ayrım ne zaman gerçekleşti?

➤ Doç. Dr. Selman Can, mimarlık ve mühendisliğin Osmanlı'nın son dönemlerinde birbirinden ayrıldığını ve bu devirde "mimar" unvanının yeni bir anlam kazandığını belirtti.

"Mimarlık ve mühendislik kavramları tarihin uzun bir döneminde beraber anılan ve ayrı bir kavram ve unvan olarak ifade edilme ihtiyacı hissedilmeyen iki kavramdır. Batı'da 18. yüzyılda ayrı birer ifade olarak kullanılmaya başlayan kavramlar 19. yüzyıl dolaylarında bilimlerin tasnif edilmesiyle, mimarlık ve mühendislik arasındaki ayrım netlik kazanmaya başlar."

📌 Bilgi Notu:

Eserlerinde sadece mimar unvanıyla andığımız Koca Sinan aynı zamanda mühendislik, coğrafya, ses bilimi, malzeme teknolojisi gibi alanlarda da yetkin bir isimdir.