Osmanlı ve Selçuklu camileri arasındaki farklar nelerdir?

📌 Özellikle Selçuklu, İslam mimarisini türettiği yeni form, materyal ve üsluba yönelik açılımlarla farklı bir noktaya taşıdı ve imar edilecek yeni eserlere bu yönleriyle temel teşkil etti.

📌 Selçuklu mimarisinin bu noktayı yakalaması ise İran'da ortaya çıkan ve Türk mimarisinden daha önce de varlığını sürdüren pek çok sanatsal gelişmeleri yakında takip etmesinde gizliydi.