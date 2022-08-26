Osmanlı ve Selçuklu camileri arasındaki farklar nelerdir?
Selçuklu ve Osmanlı, İslam mimarisinin dünyadaki en güzel örneklerini vermiş iki devlettir. Selçuklu, mimari bakımından Osmanlı'ya temel teşkil ederken, Devlet-i Aliyye o güne dek yapılmamış eserlerle sanatını zirve noktaya taşımıştır. Peki, bu iki devletin inşa ettiği camiler arasındaki farklar nelerdir?
Giriş Tarihi: 27.08.2022
11:07
Güncelleme Tarihi: 27.08.2022
11:09
📌 İslam mimarisi,
özellikle Müslümanların ayak bastığı coğrafyalarda yüce dinimizin tecessüm ettiği kavram olarak kendine yer buldu. emir, hikmet ve güzelliklerinin
📌 Selçuklu ve Osmanlı mimarisi de
İslam mimarisinin anlamlandırılması, gelişmesi ve sembolik değere sahip olmasında en fazla payı alan medeniyetlerdir.
İslam mimarisinin halifeleri payidar kılan mekanı: Maksure
📌 Özellikle Selçuklu, İslam mimarisini türettiği yeni form, materyal ve üsluba yönelik açılımlarla farklı bir noktaya taşıdı ve imar edilecek yeni eserlere bu yönleriyle teşkil etti. temel
📌 Selçuklu mimarisinin bu noktayı yakalaması ise
İran'da ortaya çıkan ve Türk mimarisinden daha önce de varlığını sürdüren pek çok sanatsal gelişmeleri yakında takip etmesinde gizliydi.
İslam sanatında zirve: Selçuklu çinileri
📌 Selçuklu ve Osmanlı gibi dünya tarihine damga vuran iki devletin
Anadolu topraklarında eserler bırakmış olması, medeniyetin beşiği kadim coğrafyamız için paha biçilmez bir nimettir.
📌 Birbirinden farklı tarihlerde çeşitli yapıların inşa edilmesi,
Anadolu'nun adeta bir açık hava müzesine dönüşmesine, aynı zamanda farklı medeniyetlere ait eserlerinin karşılaştırılmasına ve çıkarımlar elde edilmesine olanak tanıdı.
Selçuklu'nun kadim başkenti Konya'daki tarihi eserler
📌 Bu bağlamda
Selçuklu ve Osmanlı mimarisi arasındaki farklılık ve çeşitliliğinin okunabileceği en temel öğeler camilerde ortaya çıkar.
📌 Plan tipleri,
kubbe formları, çatı şekillenmeleri, organizasyon yapısı ve mimarinin tamamlayıcı parçalarının kullanımı farklılıklara ışık tutar.
İslam mimarisinin kıblesi: Kabe
📌 Selçuklu camileri en yoğun olarak
mimari tipiyle oluşturulmuş eserlerdir. O güne değin benzeri görülmeyen bu yeni tarz, ilerleyen dönemlerde "dört eyvanlı, avlusu olan ve mihrap önü kubbeli" İran ve Orta Asya medeniyetlerinin yoğun ilgisini çeken bir stil oluşturur.
📌 İlk olarak ortaya çıkan ve Selçuklu camileri olarak anılan en dikkate değer yapılar
Sultan Melikşah (1072-1092) döneminde İsfahan'da yapılır. Bunlardan en ünlü olanı ise "İsfahan Mescid-i Cuması" olarak bilinir.
Eyvan nedir? Üstü çoğunlukla örtülü; üç tarafı kapalı, bir tarafı tamamen açık mimari birimdir.
'Dünyanın yarısı' İsfahan