Selçuklu’nun kadim başkenti Konya’daki tarihi eserler

Alaaddin Tepesi'nde Selçuklu Sultanı I. Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılan yazlık saraydır.

📌 Ünlü İslam tarihçisi İbn Bîbî, sultanın sarayın yapımıyla yakından ilgilendiğini hatta krokisini kendi çizerek odaların yerini tespit ettiğini belirtir.

▶ Sarayın inşa çalışmasını aynı zamanda mimar ve nakkaş olan Emîr Sâdeddin Köpek'in yürüttü. Emir, burada kendisi için de küçük bir saray yaptırdığı bilinir.

Selçuklu döneminde yetişen alimler