Türkiye'nin kültür hazineleri hakkında 20 ilginç bilgi

Orta Asya'da inşa edilen, Selçuklu tarafından Anadolu'ya taşınan ahşap direkli ve tavanlı camilerin en büyüğünün Konya'da bulunduğunu biliyor muydunuz? Türkiye kültürel miras bakımından içinde bir hazine barındırır. Örneğin; Osmanlı'nın nuru olarak adlandırılan Nuruosmaniye Külliyesi, klasik Osmanlı formu ile Batı'nın barok mimari ve süsleme detaylarının en iyi şekilde sentezlendiği ilk ve tek mimari yapıdır. El değmemiş doğal güzelliği ile dikkat çeken Tuz Gölü, Akdeniz havzasında en fazla flamingo kolonisine ev sahipliği yapar. Sizler için Türkiye'nin kültürel miraslarından seçtiğimiz 20 ilginç bilgiyi listeledik.