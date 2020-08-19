Türkiye'nin kültür hazineleri hakkında 20 ilginç bilgi
Türkiye'nin kültür hazineleri hakkında 20 ilginç bilgi
Orta Asya'da inşa edilen, Selçuklu tarafından Anadolu'ya taşınan ahşap direkli ve tavanlı camilerin en büyüğünün Konya'da bulunduğunu biliyor muydunuz? Türkiye kültürel miras bakımından içinde bir hazine barındırır. Örneğin; Osmanlı'nın nuru olarak adlandırılan Nuruosmaniye Külliyesi, klasik Osmanlı formu ile Batı'nın barok mimari ve süsleme detaylarının en iyi şekilde sentezlendiği ilk ve tek mimari yapıdır. El değmemiş doğal güzelliği ile dikkat çeken Tuz Gölü, Akdeniz havzasında en fazla flamingokolonisine ev sahipliği yapar. Sizler için Türkiye'nin kültürel miraslarından seçtiğimiz 20 ilginç bilgiyi listeledik.
Giriş Tarihi: 19.08.2020
09:32
Güncelleme Tarihi: 19.08.2020
10:24