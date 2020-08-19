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Türkiye'nin kültür hazineleri hakkında 20 ilginç bilgi

Orta Asya'da inşa edilen, Selçuklu tarafından Anadolu'ya taşınan ahşap direkli ve tavanlı camilerin en büyüğünün Konya'da bulunduğunu biliyor muydunuz? Türkiye kültürel miras bakımından içinde bir hazine barındırır. Örneğin; Osmanlı'nın nuru olarak adlandırılan Nuruosmaniye Külliyesi, klasik Osmanlı formu ile Batı'nın barok mimari ve süsleme detaylarının en iyi şekilde sentezlendiği ilk ve tek mimari yapıdır. El değmemiş doğal güzelliği ile dikkat çeken Tuz Gölü, Akdeniz havzasında en fazla flamingo kolonisine ev sahipliği yapar. Sizler için Türkiye'nin kültürel miraslarından seçtiğimiz 20 ilginç bilgiyi listeledik.

Giriş Tarihi: 19.08.2020 09:32 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 10:24
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İnce Minareli Medrese
İnce Minareli Medrese

📌İnce Minareli Medrese, Selçuklu Sultanı 2. İzzeddin Keykavus döneminde Vezir Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından 1264'te hadis ilmi öğretilmek üzere yaptırılmış ve adını minaresinin estetik özelliğinden almıştır.

➡Darü-l Hadis derslerinin verildiği medresenin taç kapısı, Selçuklu devri taş işçiliğinin en güzel örneği olarak bilinir. Bitkisel ve geometrik motiflerle süslü, kubbe kasnağında kufi yazı ile "El Mülkü Lillah", "Ayet'el Kürsi" yazar.

Anadolu'ya Selçuklu'dan miras 5 medrese

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Hacı Bektaş Veli Külliyesi
Hacı Bektaş Veli Külliyesi

📌Nevşehir'deki Hacı Bektaş Veli Külliyesi, Türkiye'nin önemli inanç turizmi merkezlerinden biri olarak 7 asırdır Hacı Bektaş Veli'nin öğretilerini yaşatır.

Hacı Bektaş Veli'nin öğretilerini günümüze dek yaşatan dergâh

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Ahşap direkli ve tavanlı camiler
Ahşap direkli ve tavanlı camiler

📌Türklerin İslamiyet'i kabul etmesiyle Orta Asya'da inşa edilen ve Selçuklu tarafından Anadolu'ya taşınan ahşap direkli ve tavanlı camiler, Türk-İslam mimarisinin en zengin örnekleri arasında gösterilir.

Karadeniz'in görmeniz gereken ahşap camileri...

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Nuruosmaniye Külliyesi
Nuruosmaniye Külliyesi

📌"Osmanlı'nın nuru" olarak adlandırılan Nuruosmaniye Külliyesi, klasik Osmanlı formu ile Batı'nın barok mimari ve süsleme detaylarının en iyi şekilde sentezlendiği ilk ve tek mimari yapıdır. 265 yıldır ihtişamını korur.

Osmanlı'nın ilk Barok mimari eseri 'Nuruosmaniye'

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Tokat'ın Niksar ilçesi
Tokat'ın Niksar ilçesi

📌Anadolu'daki ilk Türk beyliklerinden Danişmendlilere başkentlik yapan ve UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Tokat'ın Niksar ilçesi, kültürel zenginliğinin yanı sıra doğal güzelliğiyle de ön plana çıkar.

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