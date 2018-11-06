Anadolu'ya Selçuklu'dan miras 5 medrese

Osmanlı padişahlarından 4. Murad'ın emri ile bir süre "Tophane" olarak, daha sonra da "Kışla" olarak kullanılan medrese, 1942-1967 yılları arasında Erzurum Müzesi, günümüzde ise hem müze hem de resim sergi salonu olarak hizmet verdi.

Çifte Minareli Medrese, boyutları ile Anadolu'nun en büyük Selçuklu medresesidir.